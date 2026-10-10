Streit eskaliert! Ronaldo nun vom Verband gesperrt

Ronaldo will Nationalteam wieder zur Verfügung stehen

Bisher bestritt der frühere Stürmerstar von Real Madrid, Manchester United und Juventus Turin für Portugal 234 Länderspiele, in denen er 146 Tore erzielte. Titelverteidiger Portugal gewann alle vier Nations-League-Spiele in den beiden turbulenten Wochen und steht vorzeitig im Viertelfinale. Ronaldo hatte in seinem Statement durchblicken lassen, dass er mit einer Bestrafung oder Sperre rechne. Danach stünde er dem Team aber wieder zur Verfügung.