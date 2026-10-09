Fahndung in Graz: Häftling aus Karlau entflohen

Es handelte sich aber offenbar um keinen Ausbruch im eigentlichen Sinn: „Der Insasse war Freigänger und ist im Zuge von Arbeiten im Außenbereich der Anstalt geflohen“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion. Häftlinge im sogenannten gelockerten Strafvollzug haben mehr Bewegungsfreiheit und können tagsüber einer geregelten Arbeit nachgehen.