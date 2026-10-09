Fahndung in Graz: Häftling aus Karlau entflohen

Ein tief fliegender Hubschrauber über Graz sorgte am Freitag für Aufsehen. Gesucht wurde nach einem Häftling, der aus der Justizanstalt Karlau geflohen war. Der Mann – er war im gelockerten Vollzug – war nicht ausgebrochen, sondern im Zuge von Arbeiten im Außenbereich getürmt.
Am Freitag am frühen Nachmittag kreiste ein Polizeihubschrauber über dem Grazer Bezirk Gries. Grund für den aufsehenerregenden Einsatz war ein aus der Justizanstalt Karlau entflohener Häftling.
Es handelte sich aber offenbar um keinen Ausbruch im eigentlichen Sinn: „Der Insasse war Freigänger und ist im Zuge von Arbeiten im Außenbereich der Anstalt geflohen“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion. Häftlinge im sogenannten gelockerten Strafvollzug haben mehr Bewegungsfreiheit und können tagsüber einer geregelten Arbeit nachgehen.
Nähere Details über den Insassen und seine Fluchtaktion sind noch nicht bekannt. Die Fahndung verlief bislang erfolglos.
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