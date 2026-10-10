„S.W.A.T. Exiles“: „Diese Version ist härter“

Auf Sky startete unlängst die neue Serie „S.W.A.T. – Exiles“. krone.tv hat mit Hauptdarsteller Shemar Moore gesprochen und wagte mit ihm sogar ein kleines Tänzchen während des Zoom-Talks.
Hollywoodstar Shemar Moore kehrt in seine Kultrolle als Sergeant Daniel „Hondo“ Harrelson zurück und leitet den Cast des brandneuen Kinofilms „S.W.A.T. – Exiles“. Nach einem fehlgeschlagenen Einsatz wird er aus seinem Ruhestand zurückgeholt. Hondo soll eine neu geschaffene, experimentelle S.W.A.T.-Einheit aufbauen. Das Team besteht aus jungen Polizeikräften, die trotz besonderer Fähigkeiten als Außenseiter gelten und mit dem Ausbildungsprogramm ihre letzte berufliche Chance erhalten.
Zu diesem Anlass nahm er sich ausgiebig Zeit, um mit krone.tv-Lady Isabella Langer über seine Rolle im spannenden Actionfilm zu sprechen. „Diese neue Version von ,S.W.A.T.‘ wird etwas härter, die Sprache des Films weist mehr Farben auf als früher. Wir werden nun nicht mehr sauber inszeniert sein, es wird wesentlich mehr Action und Waffen geben. Von der Hubschrauberverfolgungsjagd bis hin zum Nahkampf ist alles dabei, was Action verspricht.“
Während Hondo als alter Hase auf Disziplin und Erfahrung setzt, sind seine jungen Kolleginnen vermehrt auf Social Media und mittels High Tech unterwegs – hier treffen zwei verschiedene Generationen aufeinander. „Hondo gehört definitiv zur Gen X und tickt in vielen Bereichen anders. Wir stecken viel mehr in unseren Gewohnheiten fest und leben nach der Prämisse: Wenn es so funktioniert, dann lass es so, und wenn etwas nicht kaputt ist, probier erst gar nicht, es zu reparieren. Bei uns hieß es: Entweder machst du es so, wie ich es möchte, oder gar nicht. Das kann die Gen Z überhaupt nicht nachvollziehen. Sie haben eine andere Art zu denken und gehen anders an Dinge heran.“
Was würde Moore sich raten, wenn er an seine eigene Jugend zurückdenkt? „Überleg dir sehr gut, was du dir wirklich wünschst. Es wird gute und schlechte Zeiten geben, aber das Leben lohnt sich. Man kann sich seine Träume erfüllen.“
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