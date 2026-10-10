„S.W.A.T. Exiles“: „Diese Version ist härter“

Während Hondo als alter Hase auf Disziplin und Erfahrung setzt, sind seine jungen Kolleginnen vermehrt auf Social Media und mittels High Tech unterwegs – hier treffen zwei verschiedene Generationen aufeinander. „Hondo gehört definitiv zur Gen X und tickt in vielen Bereichen anders. Wir stecken viel mehr in unseren Gewohnheiten fest und leben nach der Prämisse: Wenn es so funktioniert, dann lass es so, und wenn etwas nicht kaputt ist, probier erst gar nicht, es zu reparieren. Bei uns hieß es: Entweder machst du es so, wie ich es möchte, oder gar nicht. Das kann die Gen Z überhaupt nicht nachvollziehen. Sie haben eine andere Art zu denken und gehen anders an Dinge heran.“