Fischer: „Keiner von uns ist damit zufrieden!“

„Auf dem Rasen müssen wir ein Programm fahren, zeigen, dass uns die aktuelle Situation nicht egal ist. Keiner von uns ist zufrieden! Diese Einstellung muss jeder im Stadion spüren“, gibt Austria-Kapitän Manfred Fischer die Marschroute für das Samstags-Duell gegen Sturm (über 13.500 Tickets sind abgesetzt) nach der dreiwöchigen Länderspielpause vor.