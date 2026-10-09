Fischer: „Keiner von uns ist damit zufrieden!“

Die Austria empfängt nach der langen Länderspiel-Pause Sturm Graz. Das große Ziel: auch in der Liga endlich in Fahrt zu kommen, denn aktuell heißt die bittere Realität Platz zehn. Kapitän Mandi Fischer nimmt vor dem Schlager die gesamte Mannschaft in die Pflicht ...
„Auf dem Rasen müssen wir ein Programm fahren, zeigen, dass uns die aktuelle Situation nicht egal ist. Keiner von uns ist zufrieden! Diese Einstellung muss jeder im Stadion spüren“, gibt Austria-Kapitän Manfred Fischer die Marschroute für das Samstags-Duell gegen Sturm (über 13.500 Tickets sind abgesetzt) nach der dreiwöchigen Länderspielpause vor.
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