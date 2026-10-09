ÖSV Stars Back in Red
This is the new “outfit” for Schwarz, Scheib & Co.
Our ÖSV stars will kick off the new season in this new gear. On Friday, the ÖSV unveiled the new red-white-red uniforms for the upcoming winter season at a press conference.
Just like last season, the ÖSV stars will once again be chasing World Cup points in red and white this year. The new ski season kicks off on October 24 and 25: The women will open the season in Sölden, followed by the men’s giant slalom the next day.
Schwarz is stepping away from slalom
ÖSV star Marco Schwarz will “phase out” the slalom and focus on giant slalom, super-G, and select downhill races as early as next season. The 31-year-old from Carinthia announced this on Tuesday at a press conference in Vienna. “It was one of the hardest decisions I’ve ever had to make. But with everything that goes along with it—the planning and the FIS calendar—it’s no longer compatible.”
Confidence Returns for Feller
Meanwhile, confidence has returned for his teammate Manuel Feller. After a difficult few months dealing with another herniated disc, the ÖSV athlete has resumed training on snow. “The last few weeks and the first days on the snow have been very positive.” Let’s hope the new underwear gives him wings, too...
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