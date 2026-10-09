Das ist die neue „Wäsch“ von Schwarz, Scheib & Co.

Schwarz lässt den Slalom sein

ÖSV-Star Marco Schwarz wird den Slalom „ausklingen lassen“ und sich bereits in der kommenden Saison auf Riesentorlauf, Super-G und ausgewählte Abfahrten konzentrieren. Das gab der 31-jährige Kärntner am Dienstag auf einem Medientermin in Wien bekannt. „Es war eine der härtesten Entscheidungen, die ich bis jetzt hatte. Aber mit dem ganzen Drumherum, den Planungen und dem FIS-Kalender lässt sich das nicht mehr vereinbaren.“