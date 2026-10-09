Das ist die neue „Wäsch“ von Schwarz, Scheib & Co.

In dieser „Wäsch“ gehen unsere ÖSV-Stars in die neue Saison. Am Freitag präsentierte der ÖSV bei einer Pressekonferenz die neue rot-weiß-rote Montur für den anstehenden Winter.
Wie schon in der vergangenen Saison gehen die ÖSV-Asse auch heuer wieder in Rot und Weiß auf Weltcup-Punktejagd. Am 24. und 25. Oktober fällt der Startschuss für den neuen Ski-Winter: In Sölden eröffnen zunächst die Damen, ehe am darauffolgenden Tag die Herren im Riesenslalom an den Start gehen.
Schwarz lässt den Slalom sein
ÖSV-Star Marco Schwarz wird den Slalom „ausklingen lassen“ und sich bereits in der kommenden Saison auf Riesentorlauf, Super-G und ausgewählte Abfahrten konzentrieren. Das gab der 31-jährige Kärntner am Dienstag auf einem Medientermin in Wien bekannt. „Es war eine der härtesten Entscheidungen, die ich bis jetzt hatte. Aber mit dem ganzen Drumherum, den Planungen und dem FIS-Kalender lässt sich das nicht mehr vereinbaren.“
Zuversicht bei Feller
Bei Kollege Manuel Feller ist indes die Zuversicht zurückgekehrt. Nach schwierigen Monaten mit einem erneuten Bandscheibenvorfall ist der ÖSV-Athlet wieder ins Schneetraining eingestiegen. „Die letzten Wochen und ersten Schneetage waren sehr positiv.“ Bleibt zu hoffen, dass auch die neue Wäsche Flügel verleiht ...
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