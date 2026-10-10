Ein Rücktritt mit besonders schweren Folgen

Ski-Österreich bedauert den Abgang von Markus Waldner. Hinter dem Rücktritt des ehemaligen Chef-Renndirektor im alpinen Herren-Weltcup steckt jede Menge Brisanz, könnte ein FIS-interner Streit mit Urs Lehmann der Grund für den Abschied gewesen sein.
Erstens verliert der Tross unmittelbar vor dem Saison-Start einen der wichtigsten Männer. Der Südtiroler machte seit 2014 einen hervorragenden Job, lebte diesen mit Herz, Leidenschaft und Elan. Die Expertise, die Erfahrung sind unbezahlbar, aber von einem Tag auf den anderen weg.
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