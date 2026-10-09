Tabellenführer Marchfeld empfängt Mattersburg

Christoph Knirsch (Bild) und Marchfeld Donauauen sind aktueller Tabellenführer in der Regionalliga Ost. Im heutigen Heimspiel empfangen die Niederösterreicher Aufsteiger Mattersburg. Auf krone.tv sowie im Stream können Sie unser ausgewähltes Schlagerspiel ab 18:55 Uhr mitverfolgen.