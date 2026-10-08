The family was at home
“Ghost Tractor” Crashes Into House, Destroys Room
A shocking incident for a family and a young guest in Großraming, Upper Austria: A driverless tractor crashed into the house, where five people were inside, and destroyed the children’s room. Just minutes earlier, girls had been playing there—one dares not imagine what could have happened.
The tragedy began with an accident above the Lehnersiedlung neighborhood in Großraming, where a 77-year-old farmer had been working all day on forestry tasks in his forest. Around 4:45 p.m., he was using his tractor to haul a felled spruce tree downhill. During the haul, the winch chain suddenly snapped, and the tree slid under the tractor, causing it to tip over.
Children were still in their room when the incident occurred
The elderly man got out of the vehicle to assess the situation. At that very moment, the driverless tractor began moving on its own and rolled about 200 meters downhill across a meadow, crashing unchecked into the wall of a single-family home in the Lehnersiedlung and smashing through it. Inside were the parents, their two daughters (ages 14 and 9), and a 9-year-old friend of the younger daughter.
By a stroke of luck, none of them were injured. Just minutes before the impact—which completely destroyed the children’s room—the girls had been playing in that very room. The Großraming Fire Department secured the house.
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