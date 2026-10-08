“Ghost Tractor” Crashes Into House, Destroys Room

Children were still in their room when the incident occurred

The elderly man got out of the vehicle to assess the situation. At that very moment, the driverless tractor began moving on its own and rolled about 200 meters downhill across a meadow, crashing unchecked into the wall of a single-family home in the Lehnersiedlung and smashing through it. Inside were the parents, their two daughters (ages 14 and 9), and a 9-year-old friend of the younger daughter.