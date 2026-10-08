Fire department responded
Sewing machine needle pierced child’s finger
Ouch! A girl in Wels had a painful encounter with a sewing machine. The machine’s needle pierced the child’s left index finger, and the fire department had to be called so she could receive medical attention.
On Wednesday, the Wels Fire Department was called to a city apartment for a bizarre incident. A ten-year-old girl had been injured there while using a sewing machine. Specifically, the needle was stuck in the index finger of her left hand.
The child was very brave
To transport the injured girl to the hospital, the volunteer firefighters had to remove the needle from the machine. “The girl remained very brave and composed the entire time,” said Herwig Mayer of the Wels Fire Department. He has often had to rescue children from tricky situations, “but a sewing machine is a rarity.”
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