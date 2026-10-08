Aufregung in Regionalzug um Festnahme von Fahrgast

Mitten in einen Polizeieinsatz gerieten Donnerstagnachmittag Pendler und Reisende in einem Regionalzug in Wörgl im Tiroler Unterland. Eine Person wurde aus dem Zug geholt. Ein Großaufgebot an Polizeikräften, darunter offenbar auch die Cobra, stand im Einsatz.
„Es war schon irgendwie beängstigend. Niemand durfte ein- oder aussteigen. Aber keiner wusste, was gerade passiert.“ Mit diesen Worten schildert eine Zeugin gegenüber der „Krone“ den Polizeieinsatz Donnerstagnachmittag am Bahnhof in Wörgl.
Die Informationen dazu vonseiten der Exekutive sind spärlich. Auf Nachfrage wird der Einsatz bestätigt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft habe es eine Festnahme gegeben, heißt es knapp. Mehr könne man aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht sagen.
Laut Zeugen war auch die Cobra und die schnelle Interventionsgruppe (SIG) vor Ort. Der Einsatz verlief laut ersten Informationen ohne weitere Zwischenfälle. Nach der Festnahme konnte die Fahrt mit etwas Verspätung fortgesetzt werden.
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