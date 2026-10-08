Judo
Silver Medal! Polleres Is World Vice Champion
Von krone Sport
Michaela Polleres has advanced to the final of the 70-kg weight class at the World Judo Championships in Baku. The 29-year-old from Lower Austria won her first five matches on Thursday and will face Spain’s Ai Tsunoda Roustant in the gold medal match starting at 4:00 p.m.
“I’m super happy and proud to be in a World Championships final for the first time,” said Polleres, who has already secured her third World Championships medal after winning bronze in 2021 and 2023.
This marks the Austrian Judo Federation’s first World Championship final appearance since Ludwig Paischer in 2005. The last World Championship title to date was won in 1985 by Peter Seisenbacher.
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