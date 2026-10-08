ÖSV-Abfahrerin vor Comeback nach Kreuzbandriss

Nach Nina Ortlieb und Magdalena Egger drängt eine dritte Abfahrerin aus Lech am Arlberg in den Weltcup. Nachdem Leonie Zegg im Dezember 2025 ihr erstes Europacuprennen gewinnen konnte und kurz danach bei ihrem Weltcupdebüt auf Anhieb in die Punkte gerast war, schlug im März der Verletzungsteufel beinhart zu. Nun meldet sich die angehende Justizwachebeamtin zurück.
Sie war im Winter 2025/ 26 eine der großen Aufsteigerinnen im Ski Austria-Team! Am 18. Dezember gewann Leonie Zegg in St. Moritz auf der Weltcupstrecke ihre erste Europacup-Abfahrt. Nur 23 Tage später debütierte die Lecherin in Zauchensee im Weltcup, wo sie auf Anhieb ihren ersten Punkt holen konnte.
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