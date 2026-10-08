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FIS Bombshell! Resignation Just Before the Start of the Season

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08.10.2026 13:39
Markus Waldner is stepping down as FIS Race Director.
Markus Waldner is stepping down as FIS Race Director.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Two weeks before the start of the new Alpine Ski World Cup season, the FIS must begin the search for a new men’s race director. Markus Waldner has informed the International Ski Federation that he is stepping down after twelve years in office. 

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As the FIS announced on Thursday, the search for a successor is already underway. During the first part of the season, Peter Gerdol, chief race director for the women’s division, will oversee competitions for both genders.

“This is not a decision I take lightly,” Waldner is quoted as saying on the FIS website. He added that bearing responsibility for alpine skiing at the highest level is a privilege, but also a position that comes with an incredible amount of pressure.

Markus Waldner
Markus Waldner(Bild: Christof Birbaumer)

“Pressure Has Built Up”
“Over the years, as the FIS and the sport have changed and grown, this pressure has built up so much that I now feel I no longer have the energy and the mindset to complete another full season the way I would have liked,” explained the 63-year-old.

Waldner plans to support the transition phase during the 2026–27 season, after which he is expected to take on a new role within the FIS.

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