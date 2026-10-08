After 12 years
FIS Bombshell! Resignation Just Before the Start of the Season
Two weeks before the start of the new Alpine Ski World Cup season, the FIS must begin the search for a new men’s race director. Markus Waldner has informed the International Ski Federation that he is stepping down after twelve years in office.
As the FIS announced on Thursday, the search for a successor is already underway. During the first part of the season, Peter Gerdol, chief race director for the women’s division, will oversee competitions for both genders.
“This is not a decision I take lightly,” Waldner is quoted as saying on the FIS website. He added that bearing responsibility for alpine skiing at the highest level is a privilege, but also a position that comes with an incredible amount of pressure.
“Pressure Has Built Up”
“Over the years, as the FIS and the sport have changed and grown, this pressure has built up so much that I now feel I no longer have the energy and the mindset to complete another full season the way I would have liked,” explained the 63-year-old.
Waldner plans to support the transition phase during the 2026–27 season, after which he is expected to take on a new role within the FIS.
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