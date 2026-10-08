E-Scooter-Lenker bei Sturz im Gesicht verletzt

Im Spital landete ein 22-jähriger Einheimischer, der am Mittwochnachmittag in Mieders (Bezirk Innsbruck-Land) mit seinem E-Scooter stürzte! Der Mann dürfte ohne Fremdeinwirkung gefallen sein. Eine Passantin verständigte die Rettung.
Eine Passantin sah am Mittwoch in der Dorfstraße einen Mann mit seinem E-Scooter am Boden liegen. Sie alarmierte umgehend die Rettung.
Wie sich herausstellte, dürfte der Lenker, ein 22-jähriger Einheimischer, mit seinem Gefährt am ausgefrästen Asphalt ohne Fremdeinwirkung gestürzt sein.
Verletzt und mit Rettung ins Krankenhaus
Er zog sich dabei Verletzungen im Gesicht zu und klagte obendrein über Bauchschmerzen. Zum Unfallzeitpunkt trug er keinen Helm. Der Mann wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in die Unfallambulanz des Landeskrankenhauses Innsbruck zur weiteren medizinischen Abklärung eingeliefert.
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