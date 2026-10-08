E-Scooter-Lenker bei Sturz im Gesicht verletzt

Verletzt und mit Rettung ins Krankenhaus

Er zog sich dabei Verletzungen im Gesicht zu und klagte obendrein über Bauchschmerzen. Zum Unfallzeitpunkt trug er keinen Helm. Der Mann wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in die Unfallambulanz des Landeskrankenhauses Innsbruck zur weiteren medizinischen Abklärung eingeliefert.