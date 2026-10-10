Die kleine Botin lernt fürs Leben

Wie ich mitten im Alltagstrubel jeden Tag von meinen Kindern lernen darf. Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.
Als meine Kinder noch klein waren, habe ich oft darüber nachgedacht, was ich ihnen alles fürs Leben beibringen, lernen und mitgeben will. Selbstvertrauen, Empathie, für sich selber einstehen, Grenzen setzen, Konflikte aushalten und die menschliche Größe für Versöhnung waren immer sehr wichtig.
Inzwischen bin ich sicher, die „Rollenverteilung“ dabei falsch verstanden zu haben. Es sind die Kinder, die uns all das beibringen! Mitten im Familienalltag werden ihre eigenen Grenzen täglich mehrfach deutlich und von den Kindern auch klar kommuniziert. Das laute „NEIN“, wenn wir losmüssen, unverblümte Ablehnung von Forderungen und dramatische Äußerungen stehen am Tagesplan, wenn ihnen etwas zu viel ist oder sie schlicht keine Lust haben. Kinder machen Grenzen sichtbar. Wir Erwachsene haben hingegen gelernt, uns konsequent selbst zu übergehen. Ein Lächeln, ein „passt schon“, obwohl es gerade ganz anders ist. Wir übernehmen noch weitere Aufgaben und schieben die eigenen Bedürfnisse auf später und wundern uns, warum uns dann eine herumliegende Socke zur Weißglut bringt.
Spätestens hier wird klar: aufgestaute Energie bahnt sich immer ihren Weg. Und Kinder zeigen gleich die nächste Lektion: Man kann sich streiten und sich trotzdem lieben, man kann NEIN sagen, ohne sich abzulehnen. Nicht Harmonie um jeden Preis, sondern Beziehung aushalten, auch dann, wenn unterschiedliche Bedürfnisse aufeinanderprallen.
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