Die kleine Botin lernt fürs Leben

Inzwischen bin ich sicher, die „Rollenverteilung“ dabei falsch verstanden zu haben. Es sind die Kinder, die uns all das beibringen! Mitten im Familienalltag werden ihre eigenen Grenzen täglich mehrfach deutlich und von den Kindern auch klar kommuniziert. Das laute „NEIN“, wenn wir losmüssen, unverblümte Ablehnung von Forderungen und dramatische Äußerungen stehen am Tagesplan, wenn ihnen etwas zu viel ist oder sie schlicht keine Lust haben. Kinder machen Grenzen sichtbar. Wir Erwachsene haben hingegen gelernt, uns konsequent selbst zu übergehen. Ein Lächeln, ein „passt schon“, obwohl es gerade ganz anders ist. Wir übernehmen noch weitere Aufgaben und schieben die eigenen Bedürfnisse auf später und wundern uns, warum uns dann eine herumliegende Socke zur Weißglut bringt.