Unfall auf A9: Auto lag quer auf der Fahrbahn

Das Unfallauto war auf der Fahrerseite neben der Betonleitwand zum Liegen gekommen. Die Feuerwehrleute stellten es „mit Muskelkraft“ wieder auf. Die ausgelaufenen Betriebsmittel wurden anschließend gebunden. Während des Einsatzes war nur die linke Fahrspur auf der A9 befahrbar, wodurch sich ein erheblicher Rückstau bildete.

Erst am Sonntag hatte sich in dem Abschnitt ebenso ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ereignet.