Unfall auf A9: Auto lag quer auf der Fahrbahn

Ein Unfall verursachte einen langen Stau am Mittwochabend auf der Autobahn in Seiersberg bei Graz in der Steiermark. Ein Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien.
Die Alarmierung bei der Feuerwehr Unterpremstätten lautete „eingeklemmte Person“. Als die Einsatzkräfte am Mittwoch kurz nach 18 Uhr auf die A9 bei Seiersberg in Fahrtrichtung Linz eintrafen, fand man „glücklicherweise“ den Fahrer vor, der das Fahrzeug bereits hatte verlassen können.
Das Unfallauto war auf der Fahrerseite neben der Betonleitwand zum Liegen gekommen. Die Feuerwehrleute stellten es „mit Muskelkraft“ wieder auf. Die ausgelaufenen Betriebsmittel wurden anschließend gebunden. Während des Einsatzes war nur die linke Fahrspur auf der A9 befahrbar, wodurch sich ein erheblicher Rückstau bildete.
Erst am Sonntag hatte sich in dem Abschnitt ebenso ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ereignet.
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