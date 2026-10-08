At a railroad crossing
Train Engineer Saves Driver’s Life with Emergency Braking
Blinded by the sun, an 81-year-old man at a railroad crossing in Wels (Upper Austria) failed to see an Almtalbahn railcar. Fortunately, the train engineer reacted quickly and initiated an emergency stop. This may have saved the 81-year-old driver’s life, as the train’s buffers only dented the passenger-side door.
An 81-year-old man from Schleißheim was driving his car, along with a trailer loaded with gravel, eastbound on Maria-Theresia-Straße on Wednesday around 4:15 p.m. At a railroad crossing with the Almtalbahn, the man came to a stop on the tracks due to traffic. According to his own account, he was unable to see whether the red light had come on because the sun was low in the sky.
Passenger-side door dented
When he noticed that the Almtalbahn was approaching the intersection from the south, he was unable to reverse. The train engineer, a 44-year-old man from Schlüßlberg, recognized the danger, initiated an emergency stop, and was thus able to prevent a more serious accident. The train buffers merely dented the passenger-side door and shifted the car slightly.
Immediately after the collision, the locomotive came to a stop, and fortunately, no one was injured.
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