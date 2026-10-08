Train Engineer Saves Driver’s Life with Emergency Braking

An 81-year-old man from Schleißheim was driving his car, along with a trailer loaded with gravel, eastbound on Maria-Theresia-Straße on Wednesday around 4:15 p.m. At a railroad crossing with the Almtalbahn, the man came to a stop on the tracks due to traffic. According to his own account, he was unable to see whether the red light had come on because the sun was low in the sky.