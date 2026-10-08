Bub (5) stürzte mit Fahrrad über Treppenabgang

Böser Unfall am Mittwoch in Kaltenbach (Bezirk Schwaz)! Ein Fünfjähriger verlor mit seinem Fahrrad das Gleichgewicht und stürzte über einen rund 1,5 Meter hohen Treppenabgang. Er verletzte sich dabei erheblich.
Der Bub war mit seinem Fahrrad gegen 17 Uhr im Innenhof des Wohnhauses in Kaltenbach gefahren. Er hielt mit seinem Rad am Rande des Innenhofes an und setzte seinen Helm ab.
Dabei verlor er das Gleichgewicht und stürzte über einen rund 1,5 Meter hohen Treppenabgang. Er zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu und erlitt auch eine Gehirnerschütterung.
Eltern in der Nähe, Bub ins Spital geflogen
Seine Eltern hielten sich in der Nähe auf. Der Bub wurde mit dem Rettungshubschrauber „Heli 4“ ins Landeskrankenhaus nach Innsbruck geflogen.
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