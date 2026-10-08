Kletterin (50) stürzte drei Meter in die Tiefe

Mit erheblichen Verletzungen endete ein Klettererlebnis für eine 50-jährige Deutsche am Mittwoch in Ebbs (Bezirk Kufstein)! Die Frau stürzte drei Meter in die Tiefe und landete auf einer Baumwurzel.
Die 50-Jährige aus dem Landkreis Miesbach war gemeinsam mit ihrem deutschen Kletterpartner (55) am Mittwochnachmittag im Klettergarten „Königreich“ in Ebbs unterwegs.
Gegen 16.35 Uhr hatten sie die anspruchsvolle Route „ZAR“ gemeistert. Die Frau wurde von ihrem Partner passiv zum Wandfuß abgeseilt. Als sie sicher am Boden angekommen war und sich aus dem Seil ausgebunden hatte, verlor sie das Gleichgewicht.
Drei Meter in Tiefe gestürzt
Dabei stürzte sie rund drei Meter über felsiges Gelände ab, bis eine Baumwurzel ihren Sturz stoppte. Sie zog sich dabei erhebliche Verletzungen am Rumpf sowie an Armen und Beinen zu.
Nach der Erstversorgung wurde sie durch die Bergrettung Kufstein und die Alpinpolizei ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert.
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