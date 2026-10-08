Erdrutsch verlegte im Tiroler Pitztal Landesstraße

Das Geröll verteilte sich etwa auf rund 15 Meter und verlegte beide Fahrspuren komplett. „Wir sind gleich ausgefahren und haben die Stelle begutachtet und ausgeleuchtet. In Abstimmung mit der Straßenmeisterei und der Polizei haben wir den Abschnitt gesperrt“, schildert Christian Melmer, FF-Kommandant der Feuerwehr Zaunhof.