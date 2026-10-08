Erdrutsch verlegte im Tiroler Pitztal Landesstraße

Am Mittwochabend lösten sich in der Gemeinde St. Leonhard im Trioler Pitztal im Weiler Zaunhof Erdmassen. Mehrere Felsbrocken donnerten auf die Landesstraße und verlegten beide Fahrspuren. Die Feuerwehr rückte aus. Eine Umleitung wurde eingerichtet.
Ein heftiger Erdrutsch sorgte am Mittwochabend für einen Feuerwehreinsatz in St. Leonhard im Pitztal. Im Weiler „Zaunhof“ stürzten Erdmassen und mehrere Felsbrocken auf die Pitztaler Landesstraße (L16).
Das Geröll verteilte sich etwa auf rund 15 Meter und verlegte beide Fahrspuren komplett. „Wir sind gleich ausgefahren und haben die Stelle begutachtet und ausgeleuchtet. In Abstimmung mit der Straßenmeisterei und der Polizei haben wir den Abschnitt gesperrt“, schildert Christian Melmer, FF-Kommandant der Feuerwehr Zaunhof.
Umleitung, keine Verletzten, Geologe rückt an
Eine Umleitung wurde umgehend eingerichtet. Personen wurden zum Glück keine verletzt. Wohl bis zum Donnerstagvormittag bleibt der Abschnitt noch gesperrt. Eine Begutachtung durch den Landesgeologen ist für Donnerstag geplant.
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