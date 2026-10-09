„Forsthaus Rampensau“: Auf da Alm gibt‘s ka Sünd

Heute Abend (20.15 Uhr, ATV) geht die beliebte Reality-Show „Forsthaus Rampensau“ in ihre fünfte Saison. Simone Lugner und Co. werden dabei wieder alle Grenzen übertreten und für pure Trash-Unterhaltung sorgen.
Der Wahnsinn hat wieder Saison – und zwar bis Mitte Jänner. 13 Folgen lang kämpfen die elf Kandidaten-Paare um den Sieg in der heute Abend anlaufenden fünften Staffel, der am Ende 20.000 Euro in Geld, aber einen unbezahlbaren Wert in der Instagram-Follower-Steigerung bringt. Es werden dieses Mal zwei Episoden mehr ausgestrahlt als bei der letzten Staffel, dafür sind die einzelnen Sendungen ein bisschen kürzer.
Man darf sich jedenfalls auf ein explosives Show-Spektakel freuen, bei dem die Grenzen des guten Geschmacks wieder einmal neu definiert werden. Das schillerndste Duo ist mit Sicherheit Simone Lugner und ihr guter Freund, Zirkusdirektor Alexander Schneller. Was schon bei der offiziellen „Forsthaus Rampensau“-Kick-Off-Party in der Wiener Urania sichtbar war: Selbst im buntesten und promillehaltigsten Partyreigen lässt sich Lugner nicht aus der von vielen als Arroganz interpretierten Reserve locken.
Ganz im Gegensatz zu den selbst ernannten „Partyboys“ Philipp & Rafael, wo zumindest Erstgenannter nicht nur in der Premierenepisode, sondern auch beim Event schwere Schlagseite zeigte. Ansonsten tummelt sich allerlei Kunterbuntes aus der Welt der Influencer, anderen ATV-Highlights wie „Bauer sucht Frau“ und „Mein Gemeindebau“ oder gar dem deutschen Ableger des Forsthauses.
Mit welchem wirren und wildgewordenen Wahnwitz man in diesem Herbst konfrontiert wird, das haben wir bereits vorab austesten dürfen. Lassen Sie sich überraschen – und schauen Sie morgen zur Analyse in die „Krone“ ...
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