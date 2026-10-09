„Forsthaus Rampensau“: Auf da Alm gibt‘s ka Sünd

Man darf sich jedenfalls auf ein explosives Show-Spektakel freuen, bei dem die Grenzen des guten Geschmacks wieder einmal neu definiert werden. Das schillerndste Duo ist mit Sicherheit Simone Lugner und ihr guter Freund, Zirkusdirektor Alexander Schneller. Was schon bei der offiziellen „Forsthaus Rampensau“-Kick-Off-Party in der Wiener Urania sichtbar war: Selbst im buntesten und promillehaltigsten Partyreigen lässt sich Lugner nicht aus der von vielen als Arroganz interpretierten Reserve locken.