Wunderschönes Ennstal: Wildbach und Mooridylle

Wir starten beim Kasseneingang und folgen der Steiganlage durch die Wörschachklamm. Beim Klammausgang orientieren wir uns an den Wegweisern Richtung Spechtensee. Der Wanderweg führt durch den Wald bergauf, wobei wir den Wörschachbach queren und schließlich auf einer Forststraße zur Kreuzung „Wanderweg oder Forstweg Spechtensee“ gelangen. Wir entscheiden uns für den Wanderweg, der im Auf und Ab durch den Wald verläuft. An der Straße angekommen, halten wir uns links und gehen über die freien Weideflächen mit Blick auf den Grimming zur Spechtenseehütte und zum Spechtensee.