Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wanderbare Steiermark

Wunderschönes Ennstal: Wildbach und Mooridylle

Steiermark
09.10.2026 11:00
Überreste der Zwingermauer zeugen von der einstigen Bedeutung der Burg Wolkenstein.
Überreste der Zwingermauer zeugen von der einstigen Bedeutung der Burg Wolkenstein.(Bild: Weges)
Porträt von Elisabeth Zienitzer
Porträt von Silvia Sarcletti
Von Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti

Diesmal wandern wir mit Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti zwischen Schlucht und See – und das historisch besonders reizvoll durch die wildromantische Wörschachklamm bis zur Burgruine Wolkenstein.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wörschach liegt rund acht Kilometer westlich von Liezen und ist durch die Wörschachklamm, die seit 1938 als Naturdenkmal geschützt ist, bekannt. Der knapp einen Kilometer lange Klammweg führt über Holzstege und Brücken durch die tief eingeschnittene, enge Kalkschlucht mit markanten Felsformationen und Auswaschungen. Ein weiteres Naturerlebnis ist der Spechtensee, ein Moorsee mit einem besonderen Lebensraum: Schwingrasen, also schwimmende Pflanzendecken, prägen Teile des Uferbereichs.

Eingebettet in die Natur und umgeben von dichten Fichtenwäldern begeistert der Spechtensee auch ...
Eingebettet in die Natur und umgeben von dichten Fichtenwäldern begeistert der Spechtensee auch mit seiner Wasserqualität.(Bild: Weges)

Den Abschluss der Wanderung bildet die Ruine Wolkenstein, die im 12. Jahrhundert erbaut wurde. Reste der Zwingermauern und des Burghofes zeugen noch heute von der einstigen Größe der Burg.

Fazit: aller guten Dinge sind drei – Klamm, See, Ruine.

Die Wörschachklamm ist ein wahres Naturjuwel.
Die Wörschachklamm ist ein wahres Naturjuwel.(Bild: Weges)

Wir starten beim Kasseneingang und folgen der Steiganlage durch die Wörschachklamm. Beim Klammausgang orientieren wir uns an den Wegweisern Richtung Spechtensee. Der Wanderweg führt durch den Wald bergauf, wobei wir den Wörschachbach queren und schließlich auf einer Forststraße zur Kreuzung „Wanderweg oder Forstweg Spechtensee“ gelangen. Wir entscheiden uns für den Wanderweg, der im Auf und Ab durch den Wald verläuft. An der Straße angekommen, halten wir uns links und gehen über die freien Weideflächen mit Blick auf den Grimming zur Spechtenseehütte und zum Spechtensee.

Daten & Fakten

  • Wanderdaten: 13 km/ 590 Hm/ Gehzeit 4.30 h.
  • Anforderungen und Orientierung: Stufen und Holzstege in der Klamm; Forst- und Asphaltstraßen wechseln sich mit steinigen steilen Steigen ab; gut beschildert und markiert.
  • Mit Öffis zur Wanderung: Ab Bahnhof Wörschach/Schwefelbad sind es 2 km zum Klammeingang; alternativ mit dem Bus bis Wörschach/Ort – 800 Meter bis zum Eingang.
  • Ausgangspunkt: Parkplatz Wörschachklamm in Wörschach (gebührenpflichtig).
  • Wörschachklamm: bis 31.Oktober täglich von 8 bis 18 Uhr; 8 Euro Erwachsene, Kinder von 6 bis 15 Jahren zahlen 5,50 Euro.
  • Einkehrmöglichkeiten: Klammkiosk, 0676/87837334; Spechtenseehütte, 03688/ 2666; im Ort Wörschach: A nett’s Gasthaus, 0660/7704334, Poschenhof, 03682/22277.
  • Fragen und Anregungen: WEGES – Silvia und Elisabeth, office@weg-es.at, weg-es.at; Facebook, Instagram: wegesaktiv.

Der Rückweg führt auf demselben Wanderweg zurück, bis wir kurz vor dem Klammausgang links abzweigen und der Beschilderung „Klamm-Ruine-Rundweg“ folgen. Es geht steil bergauf zu einem Rastplatz.

Im Abstieg führt der Weg über die Schwefelquelle bis zur „Eselranch“ mit einem Selbstbedienungskühlschrank. Nach einem Abstecher zur Ruine Wolkenstein geht es weiter in den Ort Wörschach.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
09.10.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Hurrikan „Isaias“
Mehrere US-Bundesstaaten rufen den Notstand aus
Bei der SPÖ ist derzeit kein Ende der Krise in Sicht.
Grüne ziehen vorbei
Umfrage-Schock: SPÖ nur noch bei 12 Prozent
Der deutsche Autobauer Porsche setzt an sämtlichen Hebeln an, um Kosten zu sparen (Symbolbild).
Kampf gegen Krise
Porsche setzt auf Stellenabbau und Luxusmodelle
Influencerin Lisa Mantler ist Mama einer Tochter geworden.
„Plötzlich zu viert“
Influencerin Lisa Mantler (24) ist Mama geworden
In diesem Mehrfamilienhaus in Niederbayern sind vor mehr als einem Jahr drei Leichen gefunden ...
Taten in Bayern 2025
Schreckliche Details im Prozess um Dreifachmord
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Schock in Wien: Frau (85) auf Heimweg vergewaltigt
122.841 mal gelesen
Nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung sucht die Wiener Polizei diesen Mann.
Society International
Ralf Moeller und Co.: Liebe kennt kein Alter
98.224 mal gelesen
Ralf Moeller und Laura Engelmann gemeinsam in Wien.
Stars & Society
„Forsthaus Rampensau“: Klassiker wieder mit dabei!
91.055 mal gelesen
„Forsthaus Rampensau“: Auch die Kandidaten und Kandidatinnen der Staffel 5 müssen durch das ...
Innenpolitik
Umfrage-Schock: SPÖ nur noch bei 12 Prozent
2105 mal kommentiert
Bei der SPÖ ist derzeit kein Ende der Krise in Sicht.
Innenpolitik
Stocker: „Neuwahlen sehe ich aktuell nicht!“
1111 mal kommentiert
Bundeskanzler Stocker im Gespräch mit der „Krone“
Innenpolitik
Andreas Babler eint die SPÖ – gegen sich
794 mal kommentiert
Am Ende eint Babler doch noch die Partei ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf