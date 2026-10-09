Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WERBUNG

Ein Umzug verändert mehr als nur die Adresse

Specials
09.10.2026 11:57
Werbung
Ankommen statt nur übersiedeln: Ein gelungener Umzug ist erst geschafft, wenn am neuen Wohnort ...
Ankommen statt nur übersiedeln: Ein gelungener Umzug ist erst geschafft, wenn am neuen Wohnort wieder Alltag einkehrt.(Bild: SacherUmzug)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Der Möbelwagen ist leer, die Schlüssel sind übergeben, die ersten Kisten stehen in der neuen Wohnung. Geschafft? Nicht ganz. Denn besonders beim Umzug in eine neue Stadt, ins Ausland oder mit einem Unternehmen beginnt jetzt der zweite wichtige Teil: Am neuen Ort muss der Alltag wieder funktionieren.

Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ein Umzug wird oft auf einen Tag reduziert: einladen, transportieren, ausladen – fertig. Tatsächlich verändert eine neue Adresse aber weit mehr. Arbeitswege, Einkaufsmöglichkeiten, Behördenwege oder der Schulweg müssen neu organisiert werden. Bei Unternehmen stellt sich zusätzlich die Frage: Wie schnell kann am neuen Standort wieder gearbeitet werden?

Neu in Wien? Erst einmal orientieren
Wer nur ein paar Straßen weiterzieht, kennt seine Umgebung meist schon. Bei einem Umzug nach Wien sieht das anders aus.

Wo ist die nächste Apotheke? Welche Öffis bringen mich am schnellsten zur Arbeit? Wo befinden sich Supermarkt, Arzt, Kindergarten oder Schule? Wer solche Fragen schon vor dem Einzug klärt, findet sich schneller zurecht. Denn fürs Ankommen ist ein funktionierender Alltag oft wichtiger als das letzte Bild an der Wand.

Erst Alltag, dann perfekte Wohnung
Nach dem Einzug möchte man am liebsten sofort jeden Karton auspacken. Doch zunächst sollten die wichtigen Dinge funktionieren: Strom, Internet, Arbeitsweg, Kinderbetreuung und notwendige Unterlagen.

Dokumente, Schlüssel oder Dinge für die ersten Tage sollten deshalb griffbereit bleiben. Die Wohnung muss am ersten Abend nicht perfekt sein.

Die bessere Devise: Alltag herstellen – Perfektion kann warten. 

Beim Auslandsumzug zählt jedes Detail
Noch anspruchsvoller wird die Organisation, wenn eine Landesgrenze dazwischenliegt. Ein Auslandsumzug bedeutet nicht einfach nur eine längere Fahrt.

Versicherungen, Bank, Fahrzeug, Mobilfunk, Wohnsitz oder Arbeitsverhältnis können unterschiedlichen Regeln und Fristen unterliegen. Während am alten Wohnort noch Dinge abgeschlossen werden, beginnt am neuen womöglich bereits der Arbeitsalltag.

Wichtig ist daher auch, bestimmte Dinge nicht im Möbelwagen verschwinden zu lassen: Reisepässe, Dokumente, Medikamente, Schlüssel, Arbeitsunterlagen und wichtige elektronische Geräte sollten jederzeit erreichbar bleiben. 

Firmenumzug: Wann läuft der Betrieb wieder?
Bei Unternehmen gelten andere Maßstäbe. Eine Privatwohnung darf einige Tage unfertig sein – ein Betrieb kann sich längere Ausfälle meist nicht leisten.

Bei einem Firmenumzug in Wien geht es daher um mehr als Schreibtische und Bürostühle. Computer müssen am richtigen Platz stehen, Internet und Telefon funktionieren, Unterlagen auffindbar sein und Mitarbeiter wissen, wo sie künftig arbeiten. Entscheidend ist nicht, wann der Lkw leer ist – sondern wann der Betrieb wieder läuft.

Beim Büro zählt die richtige Reihenfolge
Gerade bei größeren Firmenumzügen kann eine klare Kennzeichnung viel Zeit sparen. Statt „Ordner und Büromaterial“ hilft beispielsweise „Buchhaltung – Raum 2.14“ den Umzugshelfern sofort weiter.

Auch muss nicht zwingend das gesamte Unternehmen gleichzeitig übersiedeln. Je nach Betrieb können einzelne Abteilungen nacheinander wechseln. So lässt sich vermeiden, dass der komplette Betrieb stillsteht.

Und auch die Mitarbeiter sollten vorbereitet sein: Wo befindet sich der neue Eingang? Welche Öffis fahren zum Standort? Wo sitzt welche Abteilung? Je weniger Fragen am ersten Arbeitstag offen sind, desto schneller kehrt Normalität ein.

Die ersten 24 Stunden zählen
Ob privat oder geschäftlich: Nicht alles muss sofort perfekt sein. Zu Hause zählen zunächst Schlafplatz, Bad, Küche, Kleidung und wichtige Dokumente. Im Unternehmen haben Arbeitsplätze, IT und Kommunikation Vorrang.

Wer klar zwischen „muss sofort funktionieren“ und „kann warten“ unterscheidet, nimmt viel Stress aus den ersten Tagen.

Denn ein guter Umzug ist nicht dann abgeschlossen, wenn das letzte Möbelstück ausgeladen wurde. Er ist geschafft, wenn sich das neue Zuhause, die neue Stadt oder der neue Arbeitsplatz wieder nach Alltag anfühlt.

Ihre professionelle Umzugsfirma in Wien
Ihre professionelle Umzugsfirma in Wien(Bild: SacherUmzug)

SacherUmzug

T:  +43 1 925 82 94

E:  info@umzug-sacher.at

W:  www.umzug-sacher.at

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Specials
09.10.2026 11:57
Loading

krone.tv

Streit zwischen Clans?
Mexiko: Zehn Tote bei Schlägerei in Gefängnis
Hurrikan „Isaias“
Mehrere US-Bundesstaaten rufen den Notstand aus
Bei der SPÖ ist derzeit kein Ende der Krise in Sicht.
Grüne ziehen vorbei
Umfrage-Schock: SPÖ nur noch bei 12 Prozent
Der deutsche Autobauer Porsche setzt an sämtlichen Hebeln an, um Kosten zu sparen (Symbolbild).
Kampf gegen Krise
Porsche setzt auf Stellenabbau und Luxusmodelle
Influencerin Lisa Mantler ist Mama einer Tochter geworden.
„Plötzlich zu viert“
Influencerin Lisa Mantler (24) ist Mama geworden
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Schock in Wien: Frau (85) auf Heimweg vergewaltigt
123.027 mal gelesen
Nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung sucht die Wiener Polizei diesen Mann.
Society International
Ralf Moeller und Co.: Liebe kennt kein Alter
99.613 mal gelesen
Ralf Moeller und Laura Engelmann gemeinsam in Wien.
Stars & Society
„Forsthaus Rampensau“: Klassiker wieder mit dabei!
91.182 mal gelesen
„Forsthaus Rampensau“: Auch die Kandidaten und Kandidatinnen der Staffel 5 müssen durch das ...
Innenpolitik
Umfrage-Schock: SPÖ nur noch bei 12 Prozent
2105 mal kommentiert
Bei der SPÖ ist derzeit kein Ende der Krise in Sicht.
Innenpolitik
Stocker: „Neuwahlen sehe ich aktuell nicht!“
1114 mal kommentiert
Bundeskanzler Stocker im Gespräch mit der „Krone“
Innenpolitik
Andreas Babler eint die SPÖ – gegen sich
794 mal kommentiert
Am Ende eint Babler doch noch die Partei ...
Mehr Specials
Jugendliche geständig
Brand in Gymnasium: „Tut mir im Nachhinein leid“
Wienerin verzweifelt
Dackel „Zeko“ nach Trennung von Ex „entführt“
Geld abgezweigt?
Prozesskrimi um Erbe von 102-jähriger Tirolerin
Nach Festbesuch
47-Jähriger soll wehrlose Frau vergewaltigt haben
5 Jahre Kurz-Rücktritt
Umfrage-Causa: Lange Ermittlungen, kein Durchbruch
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf