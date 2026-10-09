Ein Umzug verändert mehr als nur die Adresse

Der Möbelwagen ist leer, die Schlüssel sind übergeben, die ersten Kisten stehen in der neuen Wohnung. Geschafft? Nicht ganz. Denn besonders beim Umzug in eine neue Stadt, ins Ausland oder mit einem Unternehmen beginnt jetzt der zweite wichtige Teil: Am neuen Ort muss der Alltag wieder funktionieren.