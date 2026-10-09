NBA-MVP SGA steigt bei Fußball-Topklub ein

Der 28-Jährige wurde in der nordamerikanischen Profiliga NBA in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils zum wertvollsten Spieler gewählt und gewann 2025 mit den Oklahoma City Thunder die Meisterschaft. Atletico Madrid erklärte: „Die Partnerschaft beruht auf gemeinsamen Werten: Ehrgeiz, Exzellenz und der Überzeugung, dass jeder Erfolg hart erarbeitet werden muss.“ Der Klub machte keine Angaben dazu, wie hoch der Anteil von Gilgeous-Alexander an Atletico ist. Medienberichten zufolge hat der NBA-Profi eine kleine Beteiligung an dem Verein erworben.