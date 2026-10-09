NBA-MVP SGA steigt bei Fußball-Topklub ein

Basketball-Superstar Shai Gilgeous-Alexander steigt beim spanischen Fußball-Erstligisten Atletico Madrid ein und wird Teil der Eigentümergruppe. „Ich freue mich, nun offiziell Teil des Eigentümerkreises von Atletico Madrid zu sein. Dieser Verein ist seit vielen Jahren an der Spitze des europäischen Fußballs vertreten. Ich bin dankbar für die Möglichkeit, an seiner Zukunft mitzuwirken“, sagte der Kanadier.
Der 28-Jährige wurde in der nordamerikanischen Profiliga NBA in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils zum wertvollsten Spieler gewählt und gewann 2025 mit den Oklahoma City Thunder die Meisterschaft. Atletico Madrid erklärte: „Die Partnerschaft beruht auf gemeinsamen Werten: Ehrgeiz, Exzellenz und der Überzeugung, dass jeder Erfolg hart erarbeitet werden muss.“ Der Klub machte keine Angaben dazu, wie hoch der Anteil von Gilgeous-Alexander an Atletico ist. Medienberichten zufolge hat der NBA-Profi eine kleine Beteiligung an dem Verein erworben.
Gilgeous-Alexander ist nicht der erste Weltklasse-Basketballer, der in den Fußball investiert. Der vierfache NBA-Champion LeBron James wurde 2011 Minderheitsgesellschafter des Premier-League-Klubs FC Liverpool. Kevin Durant investierte im Juli 2025 in den Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain. Der Grieche Giannis Antetokounmpo schloss sich im Februar 2026 dem Eigentümerkreis des Frauenteams des FC Chelsea an. Bereits 2023 hatte er Anteile von Nashville SC in der nordamerikanischen Major League Soccer erworben.
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