Die wohl ungewöhnlichsten Plätze in ganz Tirol

Das Tiroler Unterhaus bietet neben fußballerischem Reiz, Dorffest-Kultur und malerischen Kulissen auch so manches Kuriosum. Die „Tiroler Krone“ hat sechs Fußballplätze herausgesucht, die eine besondere Geschichte zu erzählen haben.
Der Kleinste
Das kleinste Spielfeld hat der FC Sellraintal (1. GLW) mit 91 Metern Länge und 46 Metern Breite. Die Outlinie liegt dabei bereits knapp am Sechzehner. „Wir trainieren öfters Einwürfe, weil daraus gefährliche Chancen entstehen können“, erklärt Trainer Maximilian Stöger. Aktuell wird die Melacharena vergrößert, spätestens kommende Saison soll mehr Platz zur Verfügung stehen.
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