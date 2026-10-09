13 Legionärinnen im 25-köpfigen ÖEHV-WM-Kader

Vor der Abreise zur WM ist ab 30. Oktober in Villach ein Trainingslager inklusive einem Testspiel angesetzt, zuletzt wurde in Klagenfurt geübt. Um Punkte geht es dann in Esbjerg bis 10. November gegen Tschechien, Deutschland, die USA und die Schweiz. Die Top vier des Pools erreichen das Viertelfinale, der Fünfte spielt gegen den Abstieg. „Niemand ist unschlagbar. Wir fahren nicht nach Dänemark, um zu verlieren und wieder eine Division abzusteigen. Wir fahren hin, weil wir glauben, dass wir Spiele gewinnen können“, sagte ÖEHV-Teamchef Alexander Bröms über seinen Kader mit einem Durchschnittsalter von 24,3 Jahren.