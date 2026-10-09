Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ein Abend voller Soul

Aretha Franklin Live Show in Wien: – 30% sparen!

Musik
09.10.2026 12:48
Promotion
Gisele Jackson lässt die unvergesslichen Hits der Queen of Soul wieder aufleben.
Gisele Jackson lässt die unvergesslichen Hits der Queen of Soul wieder aufleben.(Bild: Icon Show Production)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Die „Aretha Franklin Live Show – Starring Gisele Jackson“ bringt am 28. Novemerb die unvergesslichen Welthits der Queen of Soul in die Wiener Stadthalle und sorgt für einen Konzertabend voller Soul, Leidenschaft und großer Emotionen. Sichern Sie sich Ihre Tickets um 30% ermäßigt im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at! 

Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen
kmm

Aretha Franklin zählt zu den bedeutendsten Stimmen der Musikgeschichte. Mit Welthits wie „Respect“, „Think“ und „(You Make Me Feel Like) A Natural Woman“ prägte die unvergessene Queen of Soul Generationen und schrieb Musikgeschichte. Ihre Songs stehen bis heute für Stärke, Selbstbestimmung und große Emotionen.

Mit Gisele Jackson steht eine außergewöhnliche Künstlerin auf der Bühne, die bereits mit Musiklegenden wie James Brown, Ray Charles und Donna Summer zusammenarbeitete. Mit ihrer kraftvollen Stimme, charismatischen Ausstrahlung und beeindruckenden Bühnenpräsenz verleiht sie den zeitlosen Klassikern von Aretha Franklin eine ganz besondere Intensität.

Die „Aretha Franklin Live Show“ ist dabei weit mehr als ein gewöhnliches Tribute-Konzert. Sie ist eine musikalische Hommage an eine einzigartige Künstlerin und zugleich eine Begegnung zweier außergewöhnlicher Stimmen, zweier Frauen und zweier Seelen. Das Publikum erwartet eine mitreißende Reise durch die größten Hits der Soul-Geschichte – voller Leidenschaft, Gänsehautmomente und musikalischer Höhepunkte.

Jetzt Tickets sichern!
Beim aktuellen Deal der Woche erhalten Sie -30% Ermäßigung auf Ihre Tickets exklusiv im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at

Krone Deal der Woche
Aretha Franklin Live Show – Starring Gisele Jackson
(Bild: Icon Show Production)

Ein Konzert, das mehr ist als nur eine Hommage an Aretha Franklin.
Eine schicksalhafte Begegnung zweier fantastischer Stimmen, zweier Frauen und zweier Seelen

Sichern Sie sich Ihre Tickets beim aktuellen Deal der Woche um -30% ermäßigt – exklusiv im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Musik
09.10.2026 12:48
Ähnliche Themen
Wien
Stadthalle
Loading

krone.tv

Mathea im Interview
„Sexismus in Musikbranche: Wo soll ich anfangen?“
Reverend Stomp: Vier Bayern mit einer Liebe zum Blues und 60s-Rock wollen Österreich beim Song ...
Song Contest 2026
Reverend Stomp: „Passen gut in rauchige Kneipen“
Ein Song, der ihre äthiopischen und österreichischen Wurzeln vereint – damit will Bamlak Werner ...
Song Contest 2026
Bamlak Werner: Kunst ist ein Spiegelbild der Zeit
Auktion in Nashville
Beatles-Gitarre bringt über eine Million Dollar
Ruhm bringt Ängste
ESC-Star: Panikattacken durch aufdringliche Fans
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Schock in Wien: Frau (85) auf Heimweg vergewaltigt
123.027 mal gelesen
Nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung sucht die Wiener Polizei diesen Mann.
Society International
Ralf Moeller und Co.: Liebe kennt kein Alter
99.613 mal gelesen
Ralf Moeller und Laura Engelmann gemeinsam in Wien.
Stars & Society
„Forsthaus Rampensau“: Klassiker wieder mit dabei!
91.182 mal gelesen
„Forsthaus Rampensau“: Auch die Kandidaten und Kandidatinnen der Staffel 5 müssen durch das ...
Innenpolitik
Umfrage-Schock: SPÖ nur noch bei 12 Prozent
2105 mal kommentiert
Bei der SPÖ ist derzeit kein Ende der Krise in Sicht.
Innenpolitik
Stocker: „Neuwahlen sehe ich aktuell nicht!“
1114 mal kommentiert
Bundeskanzler Stocker im Gespräch mit der „Krone“
Innenpolitik
Andreas Babler eint die SPÖ – gegen sich
794 mal kommentiert
Am Ende eint Babler doch noch die Partei ...
Mehr Musik
Hitverdächtig
Avec: Neue Songs und eine Theatertour
Ein Abend voller Soul
Aretha Franklin Live Show in Wien: – 30% sparen!
„Krone“-Interview
Onk Lou & Elto: Heute mit Herz, morgen mit Hirn
Bei Konzert in Paris
Schreckmoment: Céline Dion stürzt auf der Bühne!
Levit im Musikverein
Packende Halbzeit im Beethoven-Marathon
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf