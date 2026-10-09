Aretha Franklin Live Show in Wien: – 30% sparen!

Die „Aretha Franklin Live Show“ ist dabei weit mehr als ein gewöhnliches Tribute-Konzert. Sie ist eine musikalische Hommage an eine einzigartige Künstlerin und zugleich eine Begegnung zweier außergewöhnlicher Stimmen, zweier Frauen und zweier Seelen. Das Publikum erwartet eine mitreißende Reise durch die größten Hits der Soul-Geschichte – voller Leidenschaft, Gänsehautmomente und musikalischer Höhepunkte.