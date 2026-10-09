Aretha Franklin Live Show in Wien: – 30% sparen!

Die „Aretha Franklin Live Show – Starring Gisele Jackson“ bringt am 28. Novemerb die unvergesslichen Welthits der Queen of Soul in die Wiener Stadthalle und sorgt für einen Konzertabend voller Soul, Leidenschaft und großer Emotionen. Sichern Sie sich Ihre Tickets um 30% ermäßigt im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at!
Aretha Franklin zählt zu den bedeutendsten Stimmen der Musikgeschichte. Mit Welthits wie „Respect“, „Think“ und „(You Make Me Feel Like) A Natural Woman“ prägte die unvergessene Queen of Soul Generationen und schrieb Musikgeschichte. Ihre Songs stehen bis heute für Stärke, Selbstbestimmung und große Emotionen.
Mit Gisele Jackson steht eine außergewöhnliche Künstlerin auf der Bühne, die bereits mit Musiklegenden wie James Brown, Ray Charles und Donna Summer zusammenarbeitete. Mit ihrer kraftvollen Stimme, charismatischen Ausstrahlung und beeindruckenden Bühnenpräsenz verleiht sie den zeitlosen Klassikern von Aretha Franklin eine ganz besondere Intensität.
Die „Aretha Franklin Live Show“ ist dabei weit mehr als ein gewöhnliches Tribute-Konzert. Sie ist eine musikalische Hommage an eine einzigartige Künstlerin und zugleich eine Begegnung zweier außergewöhnlicher Stimmen, zweier Frauen und zweier Seelen. Das Publikum erwartet eine mitreißende Reise durch die größten Hits der Soul-Geschichte – voller Leidenschaft, Gänsehautmomente und musikalischer Höhepunkte.
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Ein Konzert, das mehr ist als nur eine Hommage an Aretha Franklin.
Eine schicksalhafte Begegnung zweier fantastischer Stimmen, zweier Frauen und zweier Seelen
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