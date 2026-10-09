„Da musste ich einfach aus dem Hamsterrad raus!“

„Krone“: Wie geht’s dir jetzt nach doch bewegenden Monaten?

Tino Wawra: Es geht mir wieder gut, danke der Nachfrage. Es war aber schon eine harte Zeit. Das erste Monat, das ich weg war, ist persönlich nicht lustig gewesen. Nun bin ich froh, wieder da zu sein. Ich mache ja nichts lieber, als Sportdirektor beim GAK zu sein, weil ich mit fähigen Leuten zusammenarbeite und wir ein gutes Team sind.