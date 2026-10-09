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GAK-Sportchef Wawra:

„Da musste ich einfach aus dem Hamsterrad raus!“

Fußball National
09.10.2026 12:30
Ist wieder an der Seite von Trainer Gerald Scheiblehner (l.): GAK-Sportchef Tino Wawra.
Ist wieder an der Seite von Trainer Gerald Scheiblehner (l.): GAK-Sportchef Tino Wawra.(Bild: GAK 1902)
Porträt von Michael Gratzer
Von Michael Gratzer

Mit dem 1. Oktober hat Sportchef Tino Wawra nach seinem monatelangen, krankheitsbedingten Ausfall seine Aufgaben beim GAK wieder vollständig übernommen. Mit der „Krone“ sprach er vor dem Heimmatch am Samstag gegen Red Bull Salzburg über die Zeit während und nach seiner Krankheit, den Kader oder auch Neo-Trainer Gerald Scheiblehner. 

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„Krone“: Wie geht’s dir jetzt nach doch bewegenden Monaten?
Tino Wawra: Es geht mir wieder gut, danke der Nachfrage. Es war aber schon eine harte Zeit. Das erste Monat, das ich weg war, ist persönlich nicht lustig gewesen. Nun bin ich froh, wieder da zu sein. Ich mache ja nichts lieber, als Sportdirektor beim GAK zu sein, weil ich mit fähigen Leuten zusammenarbeite und wir ein gutes Team sind.

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