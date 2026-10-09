Im violetten Rausch zum historischen „Viererpack“

Radoslaw Gilewicz jubelte in der Bundesliga als bisher einziger Austrianer viermal gegen Sturm. Vor dem Duell der Veilchen mit den Grazern am Samstag erinnert sich „Radogoal“ an seine Zeiten in Violett zurück. Und an ein Angebot von Sturms Präsident Hannes Kartnig.