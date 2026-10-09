Aufstieg folgt Derby: „Das wird ein geiler Kampf!“

In der Saison 1985/86 gab‘s in der Österreichischen Regionalliga das Duell des EHC Spitz Linz gegen den UEC Linz. 40 Jahre später ist es am Samstag (18.30 Uhr) wieder so weit, gibt‘s ein OÖ-Eishockey-Derby in der dritthöchsten Liga. Gmunden gegen Linz! Traunseestadt gegen Stahlstadt! „Haie“ gegen „Bären“! Dieses Duell steigt in der ÖEL, in der die „Sharks“ heuer Gesellschaft von den aufgestiegenen „Grizzlies“ erhalten haben – und nun erstmals von diesen Besuch bekommen.