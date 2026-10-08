Wenn Almtiere abstürzen, helfen Bergretter aus Not

Wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her: Viele von uns kennen diesen alten, tröstlichen Spruch noch. Und dieses Licht ist in vielen, verzweifelten, gar aussichtslos scheinenden Fällen die steirische Bergrettung. Sie ist buchstäblich oft letzte Chance für Menschen, die sich in alpine Notlagen gebracht haben. Aber auch für Tiere. Sie ist in vielen Fällen tatsächlich Lebensretter.