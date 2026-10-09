„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Frodo ist ein zuckersüßer Senior mit 14,5 Lebensjahren am Buckel. Der charmante Kater ist enorm aufgeschlossen und kann von Streicheleinheiten gar nicht genug bekommen. Er macht dabei auch keinen Unterschied, bei wem er sich diese abholt. Ob bei Nachbarn, in einem Café oder in Geschäften – Frodo probiert überall sein Glück. Das ist auch der Grund, weshalb er im Tierheim gelandet ist. Seine neuen Besitzer sollten jedenfalls kein Problem damit haben, dass Frodo der Liebling der Nachbarschaft ist.Tel.: 0732/247887.