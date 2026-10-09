„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut meinte. Sie können adoptiert werden.
Mischlingsrüde Charly wurde 2020 geboren. Er ist zu Beginn sehr schüchtern und sollte deshalb zu Menschen kommen, die ihn in Ruhe ankommen lassen. Kinder sollten sich aufgrund seiner Unsicherheit nicht im gemeinsamen Zuhause befinden. Artgenossen mag er nach Sympathie. Einmal Vertrauen gefasst, ist Charly ein wundervoller treuer Wegbegleiter. Tel.: 0664/8485571.
Frodo ist ein zuckersüßer Senior mit 14,5 Lebensjahren am Buckel. Der charmante Kater ist enorm aufgeschlossen und kann von Streicheleinheiten gar nicht genug bekommen. Er macht dabei auch keinen Unterschied, bei wem er sich diese abholt. Ob bei Nachbarn, in einem Café oder in Geschäften – Frodo probiert überall sein Glück. Das ist auch der Grund, weshalb er im Tierheim gelandet ist. Seine neuen Besitzer sollten jedenfalls kein Problem damit haben, dass Frodo der Liebling der Nachbarschaft ist.Tel.: 0732/247887.
Sirtaki (15 Jahre) und zahlreiche weitere Griechische Landschildkröten warten im Linzer Tierheim noch auf Besitzer, die ihnen ein artgerechtes Zuhause bieten. Sirtaki ist noch ein junges Exemplar, diese Tiere können in menschlicher Obhut und bei richtiger Haltung bis zu 80 Jahre alt werden. Dessen sollte man sich vor der Anschaffung bewusst sein – ebenfalls erforderlich ist ein Sachkundenachweis. Tel.: 0732/247887.
Als äußerst freundlich und liebenswert gilt der Terrier-Mischling Struppi (10 Jahre), der nach einer behördlichen Abnahme noch einen normalen Alltag kennenlernen muss. Aufgrund des Pica-Syndroms neigt der Rüde dazu, Dinge zu fressen, die nicht für den Verzehr geeignet sind. Deshalb benötigt er Menschen, die mit ihm daran arbeiten wollen und ihm viel Aufmerksamkeit schenken. Tel.: 0732/247887.
Kalypso (3 Jahre) ist ein weibliches Meerschweinchen, das auf Abnahme in ein großes, artgerechtes Gehege wartet. Am wohlsten fühlt sich die kleine Kalypso in Gesellschaft und würde deshalb am liebsten zwei Freundinnen ins neue Zuhause mitnehmen. Tel.: 0732/247887.
Jolly wurde ca. 2017 geboren und wartet schon lange auf seinen Lebensplatz. Wegen einer alten Beckenfraktur und damit einhergehender Inkontinenz ist die Suche nach einem Zuhause für Jolly keine einfache. Dabei ist der kleine Rüde eine Seele von einem Hund, er liebt die Menschen über alles und mag auch Artgenossen sehr gerne. Nur vor sehr großen Hunden hat Jolly etwas Angst. Wer gibt dem lieben Kerl eine Chance und schenkt ihm ein Zuhause voller Geborgenheit? Tel.: 0664/8485571.
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