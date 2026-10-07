Spitzenköche mit viel Herz für die Mamas

Entstanden ist die Idee, wie so oft, bei einer guten Flasche Wein: „Wir sind nach der Arbeit zusammen gesessen und haben gesagt, dass wir was miteinander machen sollten“, erzählt Alex Posch, Küchenchef der Genießerei am Kaiser-Josef-Platz, dem wohl einzigen mit einem Michelin-Stern prämierten Marktstandl Europas. Mit „wir“ meint er Philipp Dyzek vom mit drei Hauben und ebenfalls einem Stern ausgezeichneten Artis und dessen „Nachbarn“ in der Schmiedgasse Markus Neuhold, kulinarisches Mastermind in der legendären Welscher Stubn.