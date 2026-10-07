Spitzenköche mit viel Herz für die Mamas

Am Sonntag wird in der Grazer City für den guten Zweck groß aufgekocht. Alexander Posch, Philipp Dyzek und Markus Neuhold schwingen dabei gemeinsam den Kochlöffel.
Entstanden ist die Idee, wie so oft, bei einer guten Flasche Wein: „Wir sind nach der Arbeit zusammen gesessen und haben gesagt, dass wir was miteinander machen sollten“, erzählt Alex Posch, Küchenchef der Genießerei am Kaiser-Josef-Platz, dem wohl einzigen mit einem Michelin-Stern prämierten Marktstandl Europas. Mit „wir“ meint er Philipp Dyzek vom mit drei Hauben und ebenfalls einem Stern ausgezeichneten Artis und dessen „Nachbarn“ in der Schmiedgasse Markus Neuhold, kulinarisches Mastermind in der legendären Welscher Stubn.
„Wollen etwas zurückgeben“
Die drei Spitzenköche verbindet eine lange Freundschaft. „Und uns war klar, dass, wenn wir etwas machen, es für die gute Sache sein soll. Wir haben schließlich so ein gutes Leben, so viel Glück gehabt, da wollten wir einfach etwas zurückgeben“, sagt Posch. Und am Sonntag ist es nun so weit.
Ab 12 Uhr tischen sie in der „Welscher“ ein mehrgängiges Sterne-Menü auf. Der Reinerlös (das Ticket kostet 250 Euro) geht an den Verein „Von Mama zu Mama“ der Oststeirerin Sarah Bauernhofer. „Ich kenne diese Initiative schon sehr lange. Dort wird vor allem alleinerziehenden Müttern und Frauen in Not geholfen. Gerade sie sind es ja, die die Kürzungen im Sozialbereich doppelt und dreifach treffen“, weiß Posch.
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