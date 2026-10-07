Two Siblings Injured on Motorcycle Ride

A traffic accident resulting in three injuries occurred on Tuesday around 7:25 p.m. in Ranshofen. A 52-year-old woman from Ranshofen was driving her car on the B156 Lamprechtshausener Straße toward Braunau. At the same time, a 19-year-old woman from Neukirchen an der Enknach was riding her motorcycle in the opposite direction. Her 17-year-old brother from the Braunau district was riding as a passenger on the motorcycle. At the intersection with Heinrichstraße, the 52-year-old intended to turn left. This resulted in a head-on collision.