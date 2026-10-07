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Two Siblings Injured on Motorcycle Ride

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07.10.2026 11:30
The accident scene in Ranshofen
The accident scene in Ranshofen(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

The older sister (19) was riding in front, her younger brother (17) behind: two siblings were injured Tuesday evening during a motorcycle ride together in Ranshofen when they collided with a car that was turning.

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A traffic accident resulting in three injuries occurred on Tuesday around 7:25 p.m. in Ranshofen. A 52-year-old woman from Ranshofen was driving her car on the B156 Lamprechtshausener Straße toward Braunau. At the same time, a 19-year-old woman from Neukirchen an der Enknach was riding her motorcycle in the opposite direction. Her 17-year-old brother from the Braunau district was riding as a passenger on the motorcycle. At the intersection with Heinrichstraße, the 52-year-old intended to turn left. This resulted in a head-on collision.

All three were taken to hospitals
While the driver, who sustained minor injuries, was able to exit her car on her own, the 19-year-old and her brother suffered injuries of an unspecified severity. All those involved were taken to hospitals—the 52-year-old and the 17-year-old were transported by ambulance to Braunau Hospital, and the 19-year-old was transported by rescue helicopter to Ried im Innkreis Hospital.

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