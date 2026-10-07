Fast 600 Jahre alt: Unternehmer als „Mutmacher“

Ankünder-Idee während des Ersten Weltkriegs

Auf eine lange Tradition kann auch der Ankünder zurückblicken. „Während des Ersten Weltkriegs war Graz bankrott, deshalb gab’s seit 1910 immer wieder Anläufe, ein städtisches Plakatierunternehmen zu gründen“, weiß Geschäftsführer Bernd Schönegger. Am 2. Jänner 1924 war’s dann so weit. Heute hat man mit allen Beteiligungen rund 300 Mitarbeiter und kann jährlich acht bis zehn Millionen Euro an die Stadt abliefern. „Das Bedürfnis, dort mit seinen Botschaften sein zu wollen, wo ,echte’ Menschen sind, stand am Anfang und gilt heute noch.“