Große Suchaktion in Litschau: 13-Jährige vermisst

Seit Dienstagvormittag fehlt von einem 13-jährigen Mädchen in Litschau jede Spur. Polizei, Suchhunde und ein Hubschrauber sind im Einsatz.
Große Sorge in Litschau: Ein 13-jähriges Mädchen wird seit Dienstagvormittag vermisst. Die Polizei hat eine umfangreiche Suchaktion gestartet. Im Bereich Litschau und rund um den Herrensee wird derzeit nach der Jugendlichen gesucht – auch ein Hubschrauber und Suchhunde sind im Einsatz.
Kontaktaufnahme nicht möglich
Nach Angaben der Mutter war die 13-Jährige gemeinsam mit ihrer Klasse in Litschau unterwegs. Besonders schwierig: Die Schülerinnen und Schüler mussten ihre Handys abgeben. Eine Kontaktaufnahme mit dem Mädchen ist deshalb derzeit nicht möglich.
Zuletzt soll die Jugendliche im Bereich des Feriendorfs Litschau gesehen worden sein. Nun hoffen die Einsatzkräfte auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Auffälliger türkisfarbener Haarzopf
Das Mädchen soll einen grünen Pullover oder eine grüne Jacke tragen. Besonders auffällig ist ein türkiser Haarzopf.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.