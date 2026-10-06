Große Suchaktion in Litschau: 13-Jährige vermisst

Große Sorge in Litschau: Ein 13-jähriges Mädchen wird seit Dienstagvormittag vermisst. Die Polizei hat eine umfangreiche Suchaktion gestartet. Im Bereich Litschau und rund um den Herrensee wird derzeit nach der Jugendlichen gesucht – auch ein Hubschrauber und Suchhunde sind im Einsatz.