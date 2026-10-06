Hinsehen und handeln gegen Gewalt an Frauen

Hinsehen, hinhören und handeln

Für die nächste Veranstaltung wird ein leider immer noch allgegenwärtiges Thema in den Mittelpunkt gestellt: Gewalt gegen Frauen. „Rise! lebt von der Kraft des Gemeinsamen. Musik verbindet uns, Tanz kann uns stark machen und Kunst schafft einen Zugang zu Themen, bei denen Worte manchmal nicht ausreichen“, kündigte Klimaschka die Veranstaltungsreihe „Rise! See The Signs“, die in der großen Benefizgala „Rise! Orange The Night“ am 28. November in der Wiener Hofburg mündet (Ticktes und Infos unter www.women-rise.at), an. Damit wolle sie Menschen nicht nur berühren, sondern zum Hinsehen und Handeln bewegen. „Denn Veränderung passiert nicht von allein – wir alle können Teil davon sein.“