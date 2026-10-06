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Hinsehen und handeln gegen Gewalt an Frauen

Adabei Österreich
06.10.2026 15:21
Schauspielerin Laura Hermann (li.) führte durch den Auftakt-Event mit Klimaschka und Schmidauer ...
Schauspielerin Laura Hermann (li.) führte durch den Auftakt-Event mit Klimaschka und Schmidauer (M.).(Bild: Alexander Tuma)
Porträt von Kalman Gergely
Von Kalman Gergely

Die Initiative Rise! rückt ein wichtiges Thema ins gesellschaftliche Rampenlicht – mit vielen prominenten Unterstützerinnen, der verbindenden Kraft der Kunst und einer großen Gala am 28. November in der Wiener Hofburg.

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„Aus taktischen Gründen leise zu treten, hat sich noch immer als Fehler erwiesen“, zitierte Christine Klimaschka Österreichs erste Frauenministerin Johanna Dohnal, als sie auf die Bühne eines vollgepackten Hauses der Europäischen Union in der Wiener Innenstadt schritt. Als Initiatorin von Rise! hat sie mit ihren Mitstreiterinnen bereits bewiesen, das leisetreten nicht in ihrer Natur liegt, etwa am vergangenen Weltfrauentag. Mit „Rise! Women’s Voices For Change“ erhoben 2000 Frauen in der Wiener Staatsoper ihre Stimme für Freiheit, Gleichberechtigung und Solidarität.

Künstlerin Billy Thanner mit den Ballettstars Liudmila Konovalova und Rebecca Horner (v.li.).
Künstlerin Billy Thanner mit den Ballettstars Liudmila Konovalova und Rebecca Horner (v.li.).(Bild: Alexander Tuma)

Hinsehen, hinhören und handeln

Für die nächste Veranstaltung wird ein leider immer noch allgegenwärtiges Thema in den Mittelpunkt gestellt: Gewalt gegen Frauen. „Rise! lebt von der Kraft des Gemeinsamen. Musik verbindet uns, Tanz kann uns stark machen und Kunst schafft einen Zugang zu Themen, bei denen Worte manchmal nicht ausreichen“, kündigte Klimaschka die Veranstaltungsreihe „Rise! See The Signs“, die in der großen Benefizgala „Rise! Orange The Night“ am 28. November in der Wiener Hofburg mündet (Ticktes und Infos unter www.women-rise.at), an. Damit wolle sie Menschen nicht nur berühren, sondern zum Hinsehen und Handeln bewegen. „Denn Veränderung passiert nicht von allein – wir alle können Teil davon sein.“

Unterstüztung gab‘s etwa von Schauspielerin Brigitte Karner.
Unterstüztung gab‘s etwa von Schauspielerin Brigitte Karner.(Bild: Alexander Tuma)

Mit Doris Schmidauer übernimmt nicht nur die österreichische First Lady, sondern eine echte Vorkämpferin von sozialer Gerechtigkeit sowie der Gleichstellung der Geschlechter abermals die Schirmherrschaft, während es tatkräftige Unterstützung von zahlreichen Künstlerinnen wie Billy Thanner, den Ballettstars Liudmila Konovalova oder Rebecca Horner gibt, um nur einige zu nennen. Leise getreten wird hier also auf keinen Fall...

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