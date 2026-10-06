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Tragic Accident

Manure spreader ran over farmer, who died in the hospital

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06.10.2026 08:57
Although the emergency doctor was able to transport the accident victim to the hospital, the ...
Although the emergency doctor was able to transport the accident victim to the hospital, the farmer died there.(Bild: P. Huber)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

He managed to call for help himself and was then freed from his predicament by a neighbor. But his injuries were too severe. An 86-year-old farmer who had been run over by his own manure spreader in Waldzell (Upper Austria) has now succumbed to his serious injuries.

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The 86-year-old veteran farmer was driving his tractor with a fully loaded manure spreader in Waldzell two weeks ago—more precisely, around noon on September 29, 2026. He was spreading manure on a harvested, slightly sloping cornfield. For reasons unknown at this time, the 86-year-old got out of the tractor, fell, and was unable to get back up.

Handbrake came loose
He was lying on his stomach when the tractor’s parking brake came loose, and the tractor rolled over the farmer with its rear tire. The wheel finally came to a stop on his left leg.


Neighbor heard cries for help
The loud cries for help alerted a 58-year-old neighbor living about 100 meters away to the accident. The neighbor was able to free the 86-year-old by briefly reversing the tractor, and the emergency doctor, who had arrived in the meantime, treated the injured man.

The 86-year-old was then taken to Ried Hospital with life-threatening injuries and received intensive care there. However, he succumbed to his severe injuries.

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