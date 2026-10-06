Alkolenker (62) nach Crash mit Auto im Spital

Böser Verkehrsunfall am Montagabend in Kitzbühel! Ein Mopedlenker (62) kollidierte im Bereich einer Kreuzung mit einem Pkw. Der Mann stürzte und verletzte sich dabei erheblich. Ein Alkomattest verlief positiv.
Der 62-jährige Einheimische war mit seinem Moped auf der Jochberger Straße unterwegs. Gegen 20.45 Uhr kam er in einen Kreuzungsbereich und kollidierte dort aus ungeklärter Ursache mit dem Auto eines 47-jährigen Italieners.
Der Mopedfahrer stürzte und verletzte sich dabei erheblich. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt und die Rettung wurde er ins Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol gebracht. Ein Alkomattest mit ihm verlief positiv.
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