Rassismus soll und darf bei uns keinen Platz haben

Nach dem Rassismus-Eklat eines Tiroler Gemüsebauern auf der Wiesn in München bleibt zu hoffen, dass er seine Entschuldigung auch wirklich ernst genommen hat.
Der Auftritt eines Tiroler Gemüsebauern auf dem Münchner Oktoberfest war der Aufreger der Woche. Wie berichtet, unterstellte er einem Deutschen, dass „er hier nicht zu Hause“ sei. Er sehe nämlich nicht wie ein „richtiger Deutscher“ aus – die seien nämlich weiß.
Der Tiroler, der im Video sichtlich betrunken war, wurde anschließend in den sozialen Medien regelrecht verrissen. Sein Pech war nämlich, dass der Kritisierte ein Influencer ist und alles mitfilmte.
Das wurde dem Tiroler aber erst am nächsten Tag bewusst. Und als schließlich der Kater nachließ, registrierte er, in welchen Strudel er sich da hineingeredet hat. Kurzerhand stellte er ein Video auf Instagram, in dem er sich reumütig entschuldigte. „Ich habe Dummheiten von mir gegeben, die nicht meine Werte widerspiegeln. Ich habe Sachen gesagt, die absolut inakzeptabel sind“, versuchte er zu retten, was noch zu retten ist.
Zusätzliche Brisanz hat die Sache deswegen, weil er als Gemüsebauer auf ausländische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewiesen ist. Ohne sie müsste er seinen Betrieb auf der Stelle zusperren. Doch das dürfte er in der Hitze des Gefechtes und in Hinblick auf den Alkoholpegel wohl vergessen haben.
Auf www.krone.at haben der Bericht und die Videos mit fast 1500 Kommentaren jedenfalls für hitzige Debatten gesorgt. Bleibt zu hoffen, dass seine Entschuldigung ernst gemeint war und nicht das alte Sprichwort „Kinder und Betrunkene sagen die Wahrheit“ zutrifft. Denn Rassismus darf bei uns keinen Platz haben!
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