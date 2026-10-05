Rassismus soll und darf bei uns keinen Platz haben

Das wurde dem Tiroler aber erst am nächsten Tag bewusst. Und als schließlich der Kater nachließ, registrierte er, in welchen Strudel er sich da hineingeredet hat. Kurzerhand stellte er ein Video auf Instagram, in dem er sich reumütig entschuldigte. „Ich habe Dummheiten von mir gegeben, die nicht meine Werte widerspiegeln. Ich habe Sachen gesagt, die absolut inakzeptabel sind“, versuchte er zu retten, was noch zu retten ist.