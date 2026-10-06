„Dumm“, „übergriffig“: Polit-Streit um Schulwege

Molnar deutete dies als Absage an mehr Sicherheit. „Es ist für mich unverständlich, wie eine Mutter einfach sagt, ich lehne eine Verbesserung der Verkehrssituation in Krems ab“, erklärte der Bürgermeister anschließend. Die Verkehrssituation vor Schulen und Kindergärten gehöre untersucht und nach Möglichkeit verbessert. „Da gibt es in Wahrheit keine zweite Meinung“, betont er.