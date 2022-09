Susanne Rosenkranz provoziert absichtlich Strafe

Bei der Gemeinderatswahl im niederösterreichischen Krems hat Susanne Rosenkranz, Frau des Bundespräsidentschaftskandidaten Walter Rosenkranz, am vergangenen Sonntag die meisten Vorzugsstimmen aller Kandidaten geholt. Neben der Regierungsbildung in Krems und dem Wahlkampf mit dem Gatten will sie jetzt auch als Anwältin wieder aktiv werden, und das in einer brisanten Causa. Sie ignoriert einfach ein umstrittenes Fahrverbot für Eltern - was dahintersteckt.