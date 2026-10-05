Derby-Hit mit 1400 Fans, Tanzlmusi und Gäste-Sieg

Da nickte Wieselburgs Topspieler Marco Talir, einst im LASK-Nachwuchs mit dem jetzigen Manchester-City- und Kroatien-Star Mateo Kovacic und später etwa bei St. Pölten, Amstetten oder auch Ybbs. „Die Kulisse war wieder traumhaft, es gibt für einen Fußballer nichts Schöneres, als vor so vielen Fans zu spielen“, strahlte der Mittelfeldmann. „Wir sind nach dem Sieg überglücklich, werden uns ein Bier gönnen – das haben wir uns verdient.“ Talir, der noch 1.-Klasse-Verein Ferschnitz trainiert, fand im Vergleich zum Profitum: „Es gibt auch in der 1. Landesliga super Kicker – der große Unterschied ist das Physische.“