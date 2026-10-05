Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fußballfest in Ybbs

Derby-Hit mit 1400 Fans, Tanzlmusi und Gäste-Sieg

Fußball Unterhaus
05.10.2026 13:30
Fast 1400 Fans sorgten beim Derby in Ybbs für eine Topkulisse.
Fast 1400 Fans sorgten beim Derby in Ybbs für eine Topkulisse.(Bild: Christian Mayerhofer)
Porträt von Christian Mayerhofer
Von Christian Mayerhofer

Das Landesliga-Derby in Ybbs, das Wieselburg dank Doppelpack von Joker Weber mit 3:1 gewann, stieg wieder vor einer Traumkulisse. Und das dazugehörende Oktoberfest ging bis weit in die Nacht hinein. „Dieses Derby ist schon ein gesellschaftliches Ereignis“, so ASK-Obmann Eplinger beim „Krone“-Besuch.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Plötzlich stand Wieselburgs Tanzlmusi samt Bürgermeister Josef Leitner in der heimischen Kantine, war das Oktoberfest allmählich auf dem Höhepunkt. Das 1.-Landesliga-Derby zwischen Ybbs und Wieselburg bot mit fast 1400 Fans und Traumwetter abermals eine Topkulisse. „Es ist das Saison-Highlight, schon ein gesellschaftliches Ereignis“, so ASK-Obmann und „Gastgeber“ Christian Eplinger beim „Krone“-Besuch. „Wir haben mit Wieselburg ein gutes Miteinander, auch unsere Legenden eingeladen – ein sehr schönes Fußballfest mit super Stimmung!“

Ausgelassene Stimmung mit der Wieselburger Tanzlmusi.
Ausgelassene Stimmung mit der Wieselburger Tanzlmusi.(Bild: ASK Ybbs)
Ybbs-Kapitän Matthias Wurm, früher auch bei Zweitligist Amstetten mit der Schleife.
Ybbs-Kapitän Matthias Wurm, früher auch bei Zweitligist Amstetten mit der Schleife.(Bild: ASK Ybbs)
Gute Laune auch bei den Legenden und Ybbs-Bürgermeisterin Ulrike Schachner (li.).
Gute Laune auch bei den Legenden und Ybbs-Bürgermeisterin Ulrike Schachner (li.).(Bild: ASK Ybbs)

Alleine die Gastro-Zahlen beim Derby, das die Gäste nach 0:1-Rückstand dank Doppelpack des eingewechselten Paul Weber noch mit 3:1 gewannen, beeindrucken: So gingen rund 15 Fässer Bier, über 50 Kilogramm (Weiß-)Würstl, 80 Kg Pommes und 250 Portionen Grillhenderl an die „Feiermenge“. Für den süßen Nachschlag gab‘s wieder einen Crêpes-Stand.

Wieselburgs Paul Weber bejubelte zwei Tore, wurde als Joker zum Matchwinner!
Wieselburgs Paul Weber bejubelte zwei Tore, wurde als Joker zum Matchwinner!(Bild: SCW/Christian Rigler)

Eplinger, am Matchtag mit rund 60 Helfern samt Spielern im Einsatz: „Es war teils stressig und viel Arbeit, hat sich aber ausgezahlt.“ Unter den Fans von Groß bis Klein, für die es eine Tombola, Hüpfburg und vieles mehr gab, war auch Amstetten-Torjäger David Peham, der aus Ybbs ist: „Richtig coole Stimmung, für die 1. Landesliga nicht alltäglich.“

SCW-Topspieler Marco Talir, im LASK-Nachwuchs einst mit Mateo Kovacic.
SCW-Topspieler Marco Talir, im LASK-Nachwuchs einst mit Mateo Kovacic.(Bild: SCW/Christian Rigler)

Da nickte Wieselburgs Topspieler Marco Talir, einst im LASK-Nachwuchs mit dem jetzigen Manchester-City- und Kroatien-Star Mateo Kovacic und später etwa bei St. Pölten, Amstetten oder auch Ybbs. „Die Kulisse war wieder traumhaft, es gibt für einen Fußballer nichts Schöneres, als vor so vielen Fans zu spielen“, strahlte der Mittelfeldmann. „Wir sind nach dem Sieg überglücklich, werden uns ein Bier gönnen – das haben wir uns verdient.“ Talir, der noch 1.-Klasse-Verein Ferschnitz trainiert, fand im Vergleich zum Profitum: „Es gibt auch in der 1. Landesliga super Kicker – der große Unterschied ist das Physische.“

Auch in Ardagger viel los

In einem anderen Derby dieser Liga war ebenfalls viel los – in Ardagger sahen rund 700 Fans ein 1:1 gegen Amstetten II. Ex-SKU-Stürmer Grubhofer sorgte für den Ausgleich gegen den jungen Aufsteiger, vom früheren Ardagger-Ass Krimberger trainiert. Auch beim ersten Pflichtduell der beiden Klubs seit 2011 gab es zur Freude von Heim-Obmann Manfred Bauer „ein Oktoberfest mit Sturm, Weißwurstleberkäse und Brezn, wurde bei toller Stimmung gemeinsam gefeiert.“ So wie in Ybbs. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball Unterhaus
05.10.2026 13:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
435.808 mal gelesen
Wien
Nun rasen die neuen „E-Bikes“ über die Radwege
159.852 mal gelesen
Laut dem Hersteller eignen sich die extra starken Gefährte „perfekt für Lieferdienste, lange ...
Burgenland
Keine Ruhe am Seeufer: „Halten das nicht mehr aus“
124.546 mal gelesen
Idylle mit Störgeräuschen: Bewohner der Seehäuser klagen über Lärmbelästigung.
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
6039 mal kommentiert
Kolumnen
In die Geschichte eingehen als Kickls beste Helfer
1269 mal kommentiert
Strahlend bei einer Wanderung mit Fans: Hilft die SPÖ Herbert Kickl noch weiter nach oben?
Innenpolitik
Regierung nach SPÖ-Beben gelähmt: Reformen wackeln
1155 mal kommentiert
Vizekanzler Andreas Babler, Kanzler Christian Stocker und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger ...
Mehr Fußball Unterhaus
Fußballfest in Ybbs
Derby-Hit mit 1400 Fans, Tanzlmusi und Gäste-Sieg
Sport Tv Logo
Girls schießen alle ab
Trainer staunt: „Kenne keine Frau, die das kann!“
„Katastrophaler Start“
Mit nur zwölf Spielern zum irren Unentschieden
Unverhoffte Premiere
Mit Bruder am Platz: „War schon immer ein Traum“
Sport Tv Logo
Mit Alaba bei Bayern
Knasmüllner: „Ich will keine Ausreden erfinden!“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf