3 Themenwelten, 1 Ticket: Tulln wird zum Erlebnis!

Von 16. bis 18. Oktober 2026 wird das Messegelände Tulln zum Treffpunkt für Familien, Modellbaufans, Spielbegeisterte sowie die Cosplay-, Gaming- und Popkultur-Community. Die FAMILY plus, die MODELLBAUTAGE und die Preview der CrossCon Austria vereinen drei eigenständige Veranstaltungsformate an einem Ort. Ein Ticket ermöglicht den Besuch aller Bereiche.