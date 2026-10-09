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3 Themenwelten, 1 Ticket: Tulln wird zum Erlebnis!

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Spiel, Spaß und Action für die ganze Familie: In Tulln treffen Modellbau, Gaming, Cosplay und ...
Spiel, Spaß und Action für die ganze Familie: In Tulln treffen Modellbau, Gaming, Cosplay und kreative Mitmach-Erlebnisse aufeinander.(Bild: Andreas Biba)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Von 16. bis 18. Oktober 2026 wird das Messegelände Tulln zum Treffpunkt für Familien, Modellbaufans, Spielbegeisterte sowie die Cosplay-, Gaming- und Popkultur-Community. Die FAMILY plus, die MODELLBAUTAGE und die Preview der CrossCon Austria vereinen drei eigenständige Veranstaltungsformate an einem Ort. Ein Ticket ermöglicht den Besuch aller Bereiche.

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An drei Messetagen reicht das Spektrum von Mitmachstationen und präzise gestalteten Modellen über kreative und sportliche Aktivitäten bis hin zu Cosplay, Gaming und Trading Cards. Die Mischung bietet Gelegenheit, eigene Interessen zu vertiefen, Unbekanntes auszuprobieren und neue Eindrücke zu gewinnen.

Bei der FAMILY plus, präsentiert vom Niederösterreichischen Familienland*Pass, kann nach Herzenslust gespielt, gestaltet und geschmökert werden. Einen besonderen Blickfang bildet die LEGO® Fan-Ausstellung. Von einer belebten Micro-Stadt mit Zugverkehr über fantasievolle Themenwelten bis zum lebensgroßen, ferngesteuerten Mindstorms-Roboter vermittelt sie die Bandbreite der LEGO® Welt.

Im Ravensburger-Bereich können Besucher:innen die neue Herbstkollektion mit Brettspielen, Puzzles, Kinder- und Kreativprodukten sowie Jugendbüchern kennenlernen und testen. Im Sport- und Freizeitbereich sorgt Taekwondo für Bewegung. Kreativ wird es beim Gestalten von KISABI (Sandbildern für Kinder) und Pastell-Slimes. Spieleverlosungen, Informationen zu Freizeit- und Ausflugszielen sowie weitere Angebote runden das Programm ab. Ebenfalls im Eintrittspreis enthalten ist das abwechslungsreiche Bühnenprogramm – unter anderem mit BAKABU, JONGLINA, einer K-Pop-Dance-Show, der Ravensburger Spieleshow sowie dem königlichen Mitmachturnier ROYALCON.

Eine besondere Faszination für Kinder und Erwachsene bieten die MODELLBAUTAGE. Österreichs größte Modellbaumesse präsentiert sich auf über 25.000 m² und für die Besucher:innen eröffnen sich Miniaturwelten rund um Eisenbahnen, Flugzeuge, Autos, Schiffe sowie Plastik- und Echtdampfmodelle.

Vorführungen, die große Modelleisenbahnausstellung und das Wasserbecken für ferngesteuerte Schiffsmodelle machen Technik und handwerkliche Präzision unmittelbar erfahrbar. In den Mitmachbereichen und RC-Fahrschulen können junge Besucher:innen selbst aktiv werden und erste Fahrversuche unternehmen. Ein absolutes Highlight ist die Modellbaustelle: Dort arbeiten Funktionsmodelle wie ihre großen Vorbilder und bewegen während der drei Messetage rund sechs Tonnen Erde. Selbst die Modellfeuerwehr rückt täglich aus, um Brände zu löschen.

Bei den MODELLBAUTAGE warten Eisenbahnen, Flugzeuge, Schiffe und jede Menge Technik zum Staunen.
Bei den MODELLBAUTAGE warten Eisenbahnen, Flugzeuge, Schiffe und jede Menge Technik zum Staunen.(Bild: Andreas Biba)

Die Preview der CrossCon Austria bringt Fans von Cosplay, Gaming und Popkultur sowie Neugierige zusammen und gibt einen ersten Vorgeschmack auf die große CrossCon Austria im April 2027. Mit dabei sind unter anderem Cosplayer:innen, Artists, Table-Top, Trading Cards, Retro-Konsolen und E-Sport uvm.

Die CrossCon Preview bringt Popkultur, Retro-Konsolen, E-Sport und Trading Cards nach Tulln.
Die CrossCon Preview bringt Popkultur, Retro-Konsolen, E-Sport und Trading Cards nach Tulln.(Bild: Sleepyashfoto)

Gemeinsam versprechen die Veranstaltungen drei abwechslungsreiche Messetage mit Platz für gemeinsame Erlebnisse, unterschiedliche Interessen und neue Eindrücke.

Mehr Infos unter: www.modellbautage.at & www.family-plus.at & www.crosscon.at

Tickets & Info

  • Wann: 16. bis 18. Oktober 2026
  • Öffnungszeiten: Freitag und Samstag 09:00 bis 18:00 Uhr Sonntag 09:00 bis 17:00 Uhr
  • Ticketpreise: Erwachsene € 15, Kinder von 6 bis 14 Jahren € 9, Familienticket € 39, Kinder bis 6 Jahre frei
  • Ihr Vorteil: mit dem Familienland*Pass € 7 auf das Familienticket sparen
  • Anreise: Gratis-Shuttle ab Hauptbahnhof Tulln und Bahnhof Tullnerfeld, kostenlose Parkmöglichkeiten am Messegelände
  • Adresse: Messe Tulln, 3430 Tulln an der Donau
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