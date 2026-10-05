Einschränkungen bei Ostbahn doch noch bis Mittwoch

Nach einer Oberleitungsstörung bei Götzendorf, die vermutlich durch ein Tier verursacht wurde, läuft die Reparatur der beschädigten Infrastruktur auf Hochtouren. Ein Kabelbrand hatte am Samstag den Zugverkehr zwischen Gramatneusiedl und Bruck an der Leitha unterbrochen. Die Instandsetzungsarbeiten laufen derzeit auf Hochtouren.