Einschränkungen bei Ostbahn doch noch bis Mittwoch

Die Ostbahn ist nach der Oberleitungsstörung in NÖ weiter beeinträchtigt und wird erst am Mittwoch, 7. Oktober, wieder vollständig wiederhergestellt sein. Die ÖBB bittet Fahrgäste, sich vor Fahrantritt genau über ihre Verbindung zu informieren.
Nach einer Oberleitungsstörung bei Götzendorf, die vermutlich durch ein Tier verursacht wurde, läuft die Reparatur der beschädigten Infrastruktur auf Hochtouren. Ein Kabelbrand hatte am Samstag den Zugverkehr zwischen Gramatneusiedl und Bruck an der Leitha unterbrochen. Die Instandsetzungsarbeiten laufen derzeit auf Hochtouren.
Eurocitys fallen aus, Schienenersatzverkehr ist eingerichtet
Ab Montag, 5. Oktober, fahren Railjets und RegioJets wieder planmäßig, halten zusätzlich in Gramatneusiedl und Bruck. Mehrere Eurocitys fallen aus. Im Nahverkehr bleibt zwischen Gramatneusiedl und Bruck der Schienenersatzverkehr mit Bussen aufrecht.
Die Reparaturarbeiten sollen voraussichtlich bis Mittwoch, 7. Oktober, dauern. Fahrgäste müssen weiterhin mit längeren Reisezeiten rechnen und sollten sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindung informieren.
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