Zweite Saisonniederlage für Canucks und Rossi

Nach drei Saisontoren in seinen ersten zwei Saisonspielen in der National Hockey League (NHL) ist Marco Rossi am Sonntag zum zweiten Mal in Folge leer ausgegangen.
Der 25-jährige Vorarlberger konnte auch deshalb die 2:3-Heimniederlage seiner Vancouver Canucks gegen die Vegas Golden Knights nicht verhindern. Tore von Paul Cotter (19.) in seiner 300. NHL-Partie und Jonathan Lekkerimäki (38.) waren zu wenig für die Kanadier, um Zählbares einzufahren.
Damit setzte sich eine Negativserie fort. Rossi und Co., die zuletzt am Samstag die Calgary Flames mit 4:1 bezwungen hatten, konnten seit einem 4:3 am 8. April 2024 nicht mehr gegen die Knights gewinnen. Zuletzt gab es acht Niederlagen am Stück.
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