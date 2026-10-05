Rasen-Skandal! „Nicht einmal Markgrafneusiedl …“

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“! Diesmal Themen in der Sendung bei Michael Fally und Alex Hofstetter: Österreichs Performance in der Nations League, der Rasen-Skandal im Kosovo, Debüt-Torschütze Christoph Lang, Jürgen Klopp, Max Verstappen, Marc Marquez und Novak Djokovic.