„Absolute Ikone!“ Dieser Marshall trotzte F1-Chaos

Wegen des starken Regens hatten sich die Bedingungen auf dem Sepang International Circuit vor dem geplanten Start deutlich verschlechtert. Die Sportwarte versuchten, das stehende Wasser von der Strecke zu bekommen. Einer von ihnen nutzte die Gelegenheit für eine kleine Showeinlage und ritt mit einem Besen kurzerhand über die Strecke. Die Fans auf den Tribünen und in den sozialen Medien feierten die Szene. „Du bist ein Marshall, Harry“, scherzte ein Fan auf Reddit in Anspielung auf Harry Potter. Andere legten nach: „Expecto Petronas“ oder „Quidditch-Turnier vor dem Rennen.“