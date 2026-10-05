„Absolute Ikone!“ Dieser Marshall trotzte F1-Chaos

Mitten im Regen-Chaos von Sepang sorgte ausgerechnet ein Streckenposten für einen der unterhaltsamsten Momente des Formel-1-Tages ...
Wegen des starken Regens hatten sich die Bedingungen auf dem Sepang International Circuit vor dem geplanten Start deutlich verschlechtert. Die Sportwarte versuchten, das stehende Wasser von der Strecke zu bekommen. Einer von ihnen nutzte die Gelegenheit für eine kleine Showeinlage und ritt mit einem Besen kurzerhand über die Strecke. Die Fans auf den Tribünen und in den sozialen Medien feierten die Szene. „Du bist ein Marshall, Harry“, scherzte ein Fan auf Reddit in Anspielung auf Harry Potter. Andere legten nach: „Expecto Petronas“ oder „Quidditch-Turnier vor dem Rennen.“
Ein weiterer User meinte: „F1-Quidditch wäre ausverkauft.“ Andere bezeichneten den Streckenposten als „absolute Ikone“ und sogar als den „wahren Fahrer des Tages“.
Die Stimmung in Sepang war ungebrochen. „Hahaha, das war großartig, genau wie das Wegfegen des Wassers“, schrieb ein Fan. Ein anderer lobte: „Das Publikum in Sepang ist eines der besten, die ich je gesehen habe. Überall herrscht eine großartige Stimmung.“
Weitere Reaktionen lauteten: „Ich habe es von der Tribüne aus im Fernsehen gesehen. Die Leute lieben es total, lol“ und „Ich liebe diesen Enthusiasmus.“
Regen und Software-Updates
In Sepang war der wegen des Iran-Kriegs ausgefallene Bahrain-GP nachgeholt worden. Das Rennprogramm am Sonntag wurde von heftigem Regen durcheinander gewirbelt, der Start musste wegen einer teils überfluteten Strecke nach hinten verschoben werden. Mit einer gut 40-minütigen Verspätung absolvierten die Boliden auf Intermediate-Reifen schließlich zwei Formationsrunden, dabei rutschte Red-Bull-Pilot Isack Hadjar ins Kiesbett. Verstappen und Hamilton meldeten derweil Probleme mit der Beschleunigung. Da auch weitere Fahrer Software-Schwierigkeiten hatten, wurden der Start abgebrochen und Updates durchgeführt.
Rennaction gab es schließlich mit mehr als eineinhalbstündiger Verzögerung ...
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