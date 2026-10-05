Bewaffneter Raubüberfall: Opfer daheim gefesselt

Polizei bittet um Mithilfe

Die Opfer sind körperlich unverletzt, stehen jedoch unter Schock. „Daher geben wir auch keine Personendaten bekannt. Gott sei Dank passiert so etwas nicht sehr oft, aber wir hatten auch in der Vergangenheit schon ähnliche Ereignisse“, sagt Polizeisprecher Sabri Yorgun zur „Krone“.

Das Landeskriminalamt Steiermark hat die Spurensicherung vor Ort durchgeführt und die Ermittlungen übernommen.